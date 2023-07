Les valeurs du jour à Wall Street - Fortunes diverses en Bourse pour les banques américaines

(AOF) - Ce vendredi, trois banques américaines ont dévoilé leurs résultats financiers au deuxième trimestre 2023. Ces résultats ont des conséquences en Bourse. Citigroup recule de 1,74% à 46,86 dollars après un bénéfice en repli sur cette période. A l'inverse, Wells Fargo et JP Morgan voient leurs titres progresser : +1,28% à 44,27 dollars pour la banque californienne et +1,12% à 150,53 dollars pour la banque new yorkaise. Ces deux banques ont publié de solides résultats dégageant des bénéfices nets en hausse sur ce second trimestre.

Banque californienne, Wells Fargo a dégagé un bénéfice net au second trimestre 2023 en hausse de 57% sur un an à 4,9 milliards de dollars et des revenus à 20,5 milliards de dollars en progression de 20%. Le groupe a profité de la hausse des taux d'intérêt. Sur cette période, ses provisions pour pertes sur crédit s'élèvent à 1,71 milliard de dollars, contre 580 millions un an auparavant. Et ses dépenses hors intérêt ont augmenté légèrement pour approcher les 13 milliards de dollars. Le ratio CET1 était de 10,7%, soit 1,5 point de pourcentage de plus que le minimum réglementaire actuel.

Sur ce deuxième trimestre, Wells Fargo annonce que son revenu net d'intérêts (NII) (mesure scrutée de la performance d'une banque sur ses activités de prêts) a bondi de 29% pour atteindre 13,16 milliards de dollars contre 10,19 milliards de dollars il y a un an.

Au deuxième trimestre 2023, JPMorgan Chase a lui aussi dégagé un bénéfice net en hausse de 15% à 14,4 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, soit 4,75 dollars par action, malgré des provisions pour pertes sur crédit augmentant de 27% à 2,9 milliards de dollars. ll y a un an, à la même période, son bénéfice net s'élevait à 8,64 milliards de dollars. Il a ainsi bondi de 67%. En outre, ses revenus ont augmenté de 8% à 41,3 milliards de dollars contre 38,3 milliards de dollars au premier trimestre 2023. La banque new-yorkaise signe d'excellents résultats trimestriels grâce en partie au rachat de la banque First Republic.

" Nous avons maintenu un ratio de fonds propres CET1 solide de 13,8% et avions 1,4 million de dollars en liquidités et en titres négociables ", souligne Jamie Dimon, Chairman et CEO de JP Morgan, lors de la publication de ses résultats trimestriels.

En revanche, Citigroup affiche une baisse de 36% de son bénéfice net au second trimestre 2023 qui s'élève à 2,9 milliards de dollars, soit un BPA de 1,33 dollar. De plus, sur cette période, ses revenus ont reculé de 1% pour atteindre les 19,4 milliards de dollars contre 19,6 milliards de dollars au second trimestre 2022. Il y a un an, le groupe affichait un bénéfice net à hauteur de 4,5 milliards de dollars, soit un BPA de 2,19 dollars. Les pertes de crédit nettes se sont creusées passant sur un an de 850 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars.

Citigroup explique cette baisse par la faiblesse des activités de trading en dépit des gains des services bancaires aux particuliers et de gestion de patrimoine sur ce trimestre.

Son ratio de solvabilité CET1 est de 13,3% sur ce deuxième trimestre contre 12% il y a un an.