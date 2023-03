Les valeurs du jour à Paris - Les banques françaises tirent le CAC 40

(AOF) - Société Générale et BNP Paribas figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40, progressant de respectivement 3,10% à 20,76 euros et 2,44% à 54,67 euros. A quelques distances, Crédit Agricole s'adjuge 1,72% à 10,43 euros. L’absence de mauvaise nouvelle du côté du secteur bancaire est en soi une bonne nouvelle après près de trois semaines de turbulences des deux côtés de l'Atlantique. Il ne bénéficie même pas du soutien des taux longs, actuellement en léger retrait.

L'annonce hier du retour aux commandes d'UBS de Sergio P. Ermotti pour piloter le rachat de Credit Suisse avait contribué à améliorer le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur. Il avait été crédité du redressement d'UBS au sortir de la crise financière de 2008 en réduisant son exposition à la banque d'investissement et en développant la gestion d'actifs et de fortune.

Toujours en Europe, les inquiétudes à propos de Deutsche Bank ont été rapidement été reléguées au second plan, étant donné le redressement opéré ces dernières années par la première banque allemande. Bloomberg a en outre révélé que la forte hausse du prix de ses "Credit default swaps " - des instruments de couverture contre le risque de défaut - aurait été provoquée par une seule transaction de 5 millions d'euros.

" Pour qu'une banque s'effondre, il faut généralement au moins deux des trois ingrédients suivants : les déposants perdent confiance dans la banque et la quittent; la banque n'a plus accès aux marchés interbancaires ; la banque est impliquée dans d'importantes controverses et scandales financiers et fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités de réglementation ", explique Jérémie Boudinet, Responsable Gestion Investment Grade chez La Française AM. Or, ce dernier ne voit aucun signe de ce genre pour les banques européennes à l'heure actuelle.

Si aux Etats-Unis, les difficultés de First Republic Bank n'ont pas encore été réglées, les autorités du pays suivent de très près le dossier pour trouver une solution.