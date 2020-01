Les valeurs du jour à Paris Le luxe pris en grippe

(AOF) - Douche froide sur les marchés actions. Le CAC 40 chute de plus de 2%, tiré vers le bas par les valeurs les plus exposées au coronavirus. Hermès abandonne plus de 4%, Kering et LVMH, 3,7%. Le luxe n'est pas le seul secteur à être emporté par ce vent de défiance. Le tourisme, avec Accor (-3,8%) et le transport aérien (-5% pour Air France-KLM) sont également malmenés. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de l'épidémie sur l'activité de ces sociétés présentes en Chine et/ou dépendantes du marché mondial du tourisme en plein Nouvel An chinois, période propice aux voyages et aux dépenses.

Cette crise rappelle celle du Sras au début des années 2000. Entre novembre 2002 et l'été 2003 le Sras avait touché environ 8 000 personnes et provoqué le décès de 800 et les groupes de luxe avaient été nettement affectés.

La croissance organique de LVMH était passée de +6% au premier trimestre 2003 à -4% au deuxième trimestre 2013. Celle d'Hermès était passée de +5% à +1%. La valorisation du secteur du luxe avait chuté en moyenne de 25% entre le début de la crise, en décembre 2002 et son apogée, en mars 2003.

Le mouvement de repli est d'autant plus marqué que les actions évoluaient sur des niveaux de valorisation élevés après une année boursière 2019 exceptionnelle (+28% pour le CAC 40).

A cet égardn la semaine dernière, Thierry Le Clerq, gérant chez Mandarine Gestion, rappelait que le que le luxe a surperformé l'an dernier. "Aux cours de vendredi 17 janvier, soit avant l'annonce de l'épidémie, le panier de valeurs LHEKE (LVMH, Hermès, Kering) se traitait à 30 fois ses bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, contre 15 fois pour le CAC 40. Par ailleurs, ce panier a bénéficié d'un " re-rating " important, passant d'une PER de 23 à 30 en un an", a calculé le professionnel.

Pour autant, l'impact de l'épidémie est-il susceptible de marquer le secteur à long terme ? Après la chute des ventes au deuxième trimestre 2003, les leaders du luxe s'étaient rapidement repris.

Ainsi, la croissance organique de LVMH avait rebondi de 6% au troisième trimestre et celle d'Hermès de 9%, entrainant leurs actions dans leur sillage.

Ce matin, dans une note globalement positive sur le secteur, Exane BNP Paribas a rappelé qu'historiquement, la baisse du luxe liée à une épidemie constituait une source d'opportunités pour les investisseurs.