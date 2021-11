Les valeurs du jour à Paris - La santé recherchée, le transport et le tourisme plongent

(AOF) - Les valeurs Covid sont à la fête à la Bourse de Paris. Et ce sont bien les seules. Eurofins bondit de 5,5% à 111,24 euros pour signer l'unique hausse d'un CAC 40 en repli de plus de 3%. bioMérieux grimpe de 4,7%, Valneva de 4,6% et Sartorius Stedim, qui fourni les biotechs, de 4%. Les investisseurs estiment que les fabricants de tests et de vaccins devraient crouler sous les commandes avec l'arrivée du nouveau variant B.1.1.529, "le plus important jamais détecté", selon la Grande-Bretagne. Cette énième déclinaison du coronavirus est suspectée d'être résistante aux vaccins actuels.

Une réunion de l'OMS est prévue aujourd'hui pour évaluer la dangerosité de ce variant apparu récemment en Afrique du Sud. A ce jour, 22 cas ont été signalés essentiellement chez des personnes jeunes en Afrique et en Asie, selon l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud.

Plusieurs pays comme l'Allemagne ou l'Italie ont annoncé l'interdiction d'entrée sur le territoire des voyageurs venant d'Afrique australe. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, veut suspendre les vols au niveau communautaire.

Le B.1.1.529 relance donc les inquiétudes quant à l'évolution de la pandémie et fait ainsi plonger les valeurs liées au transport, au tourisme et au commerce.

"Le seul élément qui peut vraiment faire dérailler la reprise mondiale a toujours été un nouveau variant du Covid-19 qui balaie le monde et entraîne la réimposition de restrictions sanitaires massives", écrit ce matin Jeffrey Halley, analyste de marché senior, Asie-Pacifique chez Oanda, un courtier spécialisé dans les devises.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.