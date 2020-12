(Crédits photo : BCE - )

(AOF) - Les banques évoluent en ordre dispersé à la Bourse de Paris, les règles imposées par la BCE pour rémunérer leurs actionnaires n'ayant pas le même impact sur tous les établissements. BNP Paribas et Crédit Agricole perdent ainsi respectivement 0,61% à 44,96 euros et 0,05% à 10,67 euros tandis que Société Générale gagne 1,59% à 17,59 euros. Selon Jefferies, les règles imposées par la BCE permettront au secteur bancaire d'afficher un rendement au mieux d'environ 3%, bien inférieur au consensus. Mais l'analyste et plusieurs de ses homologues préfèrent voir le verre à moitié plein.

Ces règles s'appliquent en effet seulement jusqu'à fin septembre 2021 et ils ont bon espoir que la politique de rémunération des actionnaires se normalisera par la suite.

Hier soir, la BCE, qui avait demandé fin mars aux banques de s'abstenir de rémunérer leurs actionnaires, leur a recommandé de faire preuve d'une "extrême prudence" dans ce domaine.

Étant donné l'incertitude persistante quant aux retombées économiques de la pandémie de coronavirus, elle attend que les dividendes et les rachats d'actions restent inférieurs à 15 % des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020 et ne dépassent pas 20 points de base du ratio de fonds propres durs. Le montant le plus bas devra être retenu.

" Les banques prévoyant de verser des dividendes ou d'effectuer des rachats d'actions doivent être rentables et afficher des trajectoires de fonds propres robustes ", a ajouté l'institution financière.

Selon les estimations de JPMorgan, Société Générale afficherait un rendement de 2,9%, BNP Paribas de 2,4%, de même que Natixis. Il s'élèverait à 2,2% pour Crédit Agricole SA. Pour Jefferies, les banques françaises offriront les rendements les plus élevés des grandes banques européennes. Le spécialiste souligne en particulier que ceux de Société Générale et de Natixis devraient être supérieurs au consensus, à la différence des rendements de BNP Paribas et Crédit Agricole. Ces dernières sous-performent d'ailleurs la Société Générale aujourd'hui en Bourse.

BNP Paribas et Crédit Agricole sont désavantagées du fait de leur rentabilité. " Les banques les plus rentables sont contraintes par la limite des 20 points de base du ratio de fonds propres durs, qui conduit à des taux de distribution bien inférieurs aux 15 % du revenu net combiné pour 2019-2020 ", signale SG. Le taux de distribution de BNP Paribas et Crédit Agricole s'élèverait à respectivement 10% et 9%.

Les banques devraient en outre s'abstenir de distribuer des acomptes sur dividendes au titre de leurs bénéfices de l'exercice 2021.

De bonnes nouvelles plus tard dans l'année ?

Au-delà du 30 septembre 2021, " en l'absence d'évolutions nettement défavorables ", la BCE abrogera les limites imposées hier pour revenir aux règles traditionnelles.

Selon JPMorgan, la normalisation de l'approche de la BCE " rend possible une amélioration de la rémunération des actionnaires vers la fin de 2021" et il continue de croire "que les banques bien capitalisées seront en mesure d'augmenter leurs taux de distribution pour 2021". Mais, prévient l'analyste, ce sera clairement concentré au quatrième trimestre ". SG précise que les banques les plus handicapées par le taux de distribution plafonné pourraient alors être en meilleures positions pour augmenter la rémunération de leurs actionnaires.