Les valeurs des services publics californiens reculent après des amendements au projet de loi sur les feux de forêt et des révisions à la baisse des notations par les courtiers

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(Mises à jour)

31 août - ** Les actions des services publics californiens reculent en pré-ouverture

** PG&E Corp PCG.N en baisse de 17,8%, Edison International EIX.N en baisse de 13,1%, Sempra SRE.N en baisse de 3,3%

** Les législateurs californiens modifient le projet de loi sénatorial 492, préservant ainsi la capacité des assureurs à se faire rembourser par les services publics les sinistres liés aux feux de forêt

** Mizuho abaisse les notes de PCG et EIX de « surperformer » à « neutre »; il rabaisse également ses objectifs de cours respectivement de 21 $ (XX euros) à 16 $ (XX euros) et de 86 $ (XX euros) à 70 $ (XX euros)

** TD Cowen estime que cette législation n’apporte « aucun avantage supplémentaire significatif » aux services publics par rapport au cadre réglementaire actuel

** BMO dégrade la note de PG&E de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 28 $ (XX euros) à 21 $ (XX euros)

** PG&E estime que le projet de loi ne traite pas de manière adéquate les risques financiers liés au cadre californien de responsabilité en matière d’incendies de forêt

** Depuis le début de l'année, l'action PCG a progressé de 3,3%, l'action EIX de 16,9% et l'action SRE a reculé de 4,5% à la dernière clôture