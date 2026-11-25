L'indice FTSE 100 de Londres a légèrement progressé mercredi, les investisseurs se ruant sur les secteurs dits « défensifs », tels que les biens de consommation courante et les valeurs du secteur de la santé, dans l'attente de l'annonce éventuelle de nouveaux droits de douane américains et de la publication des chiffres de l'inflation.
L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,4 % à 10 512,87 points à 11 h 02 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC reculait de 0,1 %.
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Le secteur des produits d’hygiène personnelle, des médicaments et de l’alimentation .FTNMX452010 a progressé de 1,6 %, Unilever ULVR.L et Reckitt RKT.L menant la hausse.
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Unilever a progressé de 2 % après que l’autorité britannique de la concurrence a déclaré que la vente proposée par McCormick MKC.N de la marque Colman’s pourrait répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à une opération prévue de 65 milliards de dollars dans le secteur alimentaire
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Burberry BRBY.L a dominé le FTSE 100 avec une hausse de 3,4 % , les prévisions de bénéfices RCOP.PA du fabricant français de spiritueux Rémy Cointreau ayant renforcé l’optimisme à l’égard des valeurs du luxe
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Les valeurs pharmaceutiques .FTNMX201030 ont progressé de 1,4 %, AstraZeneca AZN.L enregistrant une hausse de 1,3 %
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Les États-Unis s’apprêtent à publier les conclusions d’une enquête sur les capacités industrielles excédentaires présumées de 16 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine et l’Union européenne, une initiative qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux droits de douane , remettant ainsi les tensions commerciales au centre de l’attention
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"Les investisseurs se tournent vers les valeurs de consommation et les secteurs défensifs, considérés comme mieux placés pour résister à un ralentissement économique et à un contexte d’inflation élevée", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank
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Les sociétés minières industrielles .FTNMX551020 et celles spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont reculé respectivement de 0,2 % et 0,9 %, alors que les cours du cuivre et de l’or ont fléchi MET/L GOL/
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Les marchés attendaient le rapport crucial sur l’inflation des dépenses de consommation des ménages américains, susceptible d’influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale en décembre
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Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent sur une probabilité de 85 % d’une hausse des taux d’intérêt de la Fed d’au moins 25 points de base
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En tête du FTSE 250, Pets at Home PETSP.L a bondi de 8,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2024, après que l'entreprise spécialisée dans les soins pour animaux de compagnie a prévu un bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'ensemble de l'année se situant dans la fourchette haute des prévisions des analystes
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