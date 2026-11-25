Les valeurs défensives font progresser le FTSE 100 alors que les données sur l'inflation américaine et les droits de douane pèsent sur les marchés

L'indice FTSE 100 de Londres a légèrement progressé mercredi, les investisseurs se ruant sur les secteurs dits « défensifs », tels que les biens de consommation courante et les valeurs du secteur de la santé, dans l'attente de l'annonce éventuelle de nouveaux droits de douane américains et de la publication des chiffres de l'inflation.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,4 % à 10 512,87 points à 11 h 02 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC reculait de 0,1 %.