Les valeurs décotées n'ont jamais été moins chères, selon Columbia Threadneedle Investments

(AOF) - Cette période prolongée de faibles taux d'intérêt présente certaines similitudes avec l'époque des " Nifty Fifty " dans les années 1960 et 1970, alors que la performance du marché actions américain était dictée par 50 valeurs de croissance de qualité, observe Paul Doyle, Head of Europe ex-UK Equities chez Columbia Threadneedle Investments.

Quoi qu'il en soit, si les rendements obligataires ne font que se stabiliser au lieu de progresser, cela pourrait lever un obstacle majeur pour les banques, estime le professionnel.

Par rapport aux titres de croissance, les valeurs décotées sont aujourd'hui moins chères qu'à tout autre moment de l'histoire - même à l'apogée de la bulle Internet en 2000.

Mais elles ont besoin d'un catalyseur pour engranger un rebond. Un nouvel accord budgétaire et un vaccin efficace, entièrement approuvé et rapidement distribué, pourraient jouer ce rôle, mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas encore chose faite.

Plusieurs vaccins candidats sont en phase III d'essais cliniques, et trois d'entre eux semblent efficaces à ce stade, mais la validation finale, la production et la distribution mondiale prendront encore un certain temps.

Les valeurs décotées ont tendance à surperformer par rapport aux titres de croissance lorsque le dollar américain faiblit et que la croissance mondiale prend de la vitesse.

Les titres de croissance se sont bien comportés à la fin des années 1990, lorsque le dollar était fort, tandis que les valeurs décotées ont affiché de meilleurs résultats entre 2001 et 2007, lorsque le dollar était faible. Si le dollar faiblit dans les prochains mois, cela pourrait venir soutenir ces valeurs décotées actuellement en plein marasme.