Les valeurs de moyenne capitalisation britanniques surperforment alors que Nvidia déclenche une vague mondiale d'appétit pour le risque

Les valeurs de moyenne capitalisation ont mené lundi la remontée des actions britanniques, qui avaient atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois , alors que l’appétit pour le risque reprenait de plus belle à l’échelle mondiale après que le géant des puces électroniques Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse de 1,3% à 10.480,82 points, après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis cinq mois. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a terminé en hausse de 1,7% à 24.061,90 points, enregistrant sa plus forte progression depuis avril.

Les valeurs bancaires ont mené la danse, HSBC Holdings HSBA.L progressant de 3,2%, Barclays BARC.L de 3,7% et NatWest Group NWG.L de 2,7%. L'indice bancaire FTSE 350 .FTUB3010 a gagné 3,2%

Les sociétés minières ont également soutenu le marché grâce au raffermissement des cours de l’or et du cuivre, Glencore GLEN.L s’appréciant de 3,1%

Rolls-Royce Holdings RR.L a bondi de 5%, contribuant ainsi de manière significative à la hausse du FTSE 100

Les investisseurs ont également pris en compte les données indiquant un léger ralentissement de la croissance du secteur privé national ce mois-ci

L'indice composite S&P Global des directeurs d'achat a reculé à 52,3 en novembre, après avoir atteint en octobre son plus haut niveau depuis huit mois à 52,9, s'inscrivant ainsi légèrement en deçà des attentes des économistes, bien qu'il soit resté dans la fourchette observée depuis juillet

Les traders estiment à 85% la probabilité d’une hausse de 25 points de base des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre à la mi-décembre

Wall Street a bondi , le Nasdaq gagnant 6,7% , après que le retour surprise de Huang a déclenché une forte remontée des valeurs de l’IA, qui avaient été malmenées MKTS/GLOB

Capita CPI.L a chuté de 74% après que la société d’externalisation a remplacé son directeur général, annoncé un projet de levée de fonds et publié un avertissement sur ses résultats pour 2027

Crest Nicholson CRST.L a chuté de 27% après que le constructeur immobilier a averti d’une perte annuelle plus importante

(1 dollar = 0,7625 livre sterling)