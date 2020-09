Les valeurs d'Amérique du Nord perdent du terrain

Les économistes anticipent une éventuelle poursuite de cette correction.

Le segment TrackInsight dédié aux ETFs actions nord-américains a terminé la semaine passée dans le rouge, à la fois en termes de performance et de collecte, avec une baisse de -1,64% vendredi alors que les investisseurs ont retiré près de 200 millions des 42 ETFs de ce segment. En deux jours, ils ont perdu 6,31% (la plus forte baisse depuis juin), touchés par la vente massive des valeurs du secteur de la technologie jeudi. Les économistes anticipent une éventuelle poursuite de cette correction si les investisseurs décident de se tourner d'avantage vers les fondamentaux dans les jours qui viennent. En 2020, les ETFs actions nord-américains ont gagné 15,26% et ont collecté $ 600 millions, portant le montant total de leurs actifs sous gestion à $ 16,2 milliards.