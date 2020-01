Les valeurs coréennes continuent de surperformer

Les actions coréennes affichent une performance journalière positive ce lundi 13 janvier.

Pour le troisième jour de suite, les actions coréennes affichent une performance journalière positive comme le montre le segment dédié sur TrackInsight qui a progressé de 1,51% ce lundi 13 janvier. Après un début d'année difficile, le segment redresse la situation et améliore sa performance cumulée depuis le début de l'année pour passer de 3,30% à +1,93% au cours des 3 dernières séances. En termes de flux, la tendance est également positive actuellement avec une augmentation nette de $ 240 millions constatée hier via le marché primaire, au sein des 36 ETFs du segment exposé aux grandes et moyennes sociétés coréennes. Il représente désormais $ 10,2 milliards d'actifs sous gestion.

En savoir plus sur les actions coréennes.