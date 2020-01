Les valeurs chinoises dans le rouge

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution d'indices de valeurs chinoises ont subi une session de marché compliquée hier.

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution d'indices de valeurs chinoises ont subi une session de marché compliquée hier, avec une performance journalière fortement négative à -3,75%. Le coronavirus continue de se propager avec un 26e décès et près de 450 cas confirmés. La devise chinoise, le yuan, était en recul ce jeudi. Le rendement des obligations gouvernementales chinoises à horizon 10 ans dérive lui aussi à la baisse et perd 2,1 points de base. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +5,84% après avoir atteint 10% plus tôt ce mois. 14 fonds répliquant les performances de 11 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $3,3Mds.

En savoir plus sur les actions chinoises.