Les valeurs bancaires pénalisées par les déboires de Credit Suisse

(AOF) - BNP Paribas cède 1,7%, Société Générale, 1,08% et Credit Agricole, 0,4%. Les valeurs bancaires sont affectées par l'annonce de Credit Suisse selon laquelle ses résultats du premier trimestre seraient pénalisés par la cession de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain. Ce fonds a fait défaut sur des appels de marge effectués la semaine dernière par le groupe suisse et d'autres banques. Ce lundi, la banque japonaise Nomura a chuté de plus de 16% après l'annonce d'une perte potentielle de deux milliards de dollars liée à une transaction avec un client américain.

Selon Bloomberg, la perte de Nomura est liée à la vente massive de blocs d'actions par le fonds américain Archegos Capital.