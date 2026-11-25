Les valeurs américaines liées à l'IA reculent, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du rebond de lundi

** Les valeurs technologiques américaines liées à l'IA poursuivent leur baisse lors des échanges avant l'ouverture, effaçant les gains enregistrés lors du rebond spectaculaire de lundi, alors que Jensen Huang a été réintégré à la tête de Nvidia

** "Un certain sentiment de prudence règne sur les marchés, les investisseurs ne sachant pas vraiment s’ils doivent à nouveau miser tout sur la technologie, ou si le rebond technologique de lundi, porté par Nvidia, n’était qu’un phénomène ponctuel", explique Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell

** Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , fortement orienté vers les valeurs technologiques, reculent de 2%, les investisseurs évaluant la perspective d'une nouvelle vague de droits de douane américains

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 6,1%, tandis que ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O perdent respectivement 4,6% et 5,8%

ENTREPRISES D'INFRASTRUCTURES D'IA

** Opérateurs de centres de données: Core Scientific CORZ.O , Applied Digital APLD.O et Hut 8 Corp HUT.O ont perdu entre 4,4% et 4,7%

** Entreprises du secteur optique: Coherent Corp COHR.N , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.N ont enregistré des baisses comprises entre 3,3% et 5,5%

HYPERSCALERS ** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O reculent respectivement de 3,5% et 2,5%, tandis qu'Alphabet GOOGL.O perd 3 , 1 %

** SpaceX SPCX.O recule de 2,1%, tandis qu’Oracle ORCL.N perd 4,4%

** Nvidia NVDA.O recule de 4,8% et affiche la plus forte baisse du secteur