** Les valeurs technologiques américaines liées à l'IA poursuivent leur baisse lors des échanges avant l'ouverture, effaçant les gains enregistrés lors du rebond spectaculaire de lundi, alors que Jensen Huang a été réintégré à la tête de Nvidia
** "Un certain sentiment de prudence règne sur les marchés, les investisseurs ne sachant pas vraiment s’ils doivent à nouveau miser tout sur la technologie, ou si le rebond technologique de lundi, porté par Nvidia, n’était qu’un phénomène ponctuel", explique Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell
** Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , fortement orienté vers les valeurs technologiques, reculent de 2%, les investisseurs évaluant la perspective d'une nouvelle vague de droits de douane américains
NEOCLOUDS
** CoreWeave CRWV.O recule de 6,1%, tandis que ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O perdent respectivement 4,6% et 5,8%
ENTREPRISES D'INFRASTRUCTURES D'IA
** Opérateurs de centres de données: Core Scientific CORZ.O , Applied Digital APLD.O et Hut 8 Corp HUT.O ont perdu entre 4,4% et 4,7%
** Entreprises du secteur optique: Coherent Corp COHR.N , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.N ont enregistré des baisses comprises entre 3,3% et 5,5%
HYPERSCALERS ** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O reculent respectivement de 3,5% et 2,5%, tandis qu'Alphabet GOOGL.O perd 3 , 1 %
** SpaceX SPCX.O recule de 2,1%, tandis qu’Oracle ORCL.N perd 4,4%
** Nvidia NVDA.O recule de 4,8% et affiche la plus forte baisse du secteur(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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