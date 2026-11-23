Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent fortement après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia

** Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent fortement en début de séance après l'annonce par le géant des puces électroniques Nvidia de la ré ation de Jensen Huang au poste de directeur général

** Ce retour fait suite à la pression croissante exercée par les actionnaires, les employés, les partenaires commerciaux ainsi que par le président américain Donald Trump

PUCES

** Le titre Nvidia NVDA.O bondit de 32,8%, s'orientant vers sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis 2003

** AMD AMD.O progresse de 8,9%

** Intel INTC.O progresse de 12,8%, Marvell MRVL.O de 19,4%, tandis qu'Arm Holdings ARM.O s'envole de 16,9%

** Qualcomm QCOM.O progresse de 9,8% tandis que Broadcom AVGO.O gagne 2,2%

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SKHY.O 000660.KS et de TSMC TSM.N 2330.TW progressent respectivement de 21,4% et 15,7%

** Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O s'envolent respectivement de 20,1% et 15,3%

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O progresse de 15,5%

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX progresse de plus de 13,5% — il s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 9 avril 2025, date à laquelle les États-Unis avaient annoncé un sursis de 90 jours à la mise en œuvre des droits de douane

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O rebondit de 27,8% après avoir perdu plus de 40% de sa valeur au cours du trimestre

** Ses concurrents, IREN IREN.O et Nebius NBIS.O , progressent respectivement de 34,1% et 31,5%

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O bondit de 25,9% et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis sa création en août