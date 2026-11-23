** Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent fortement en début de séance après l'annonce par le géant des puces électroniques Nvidia de la ré ation de Jensen Huang au poste de directeur général
** Ce retour fait suite à la pression croissante exercée par les actionnaires, les employés, les partenaires commerciaux ainsi que par le président américain Donald Trump
PUCES
** Le titre Nvidia NVDA.O bondit de 32,8%, s'orientant vers sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis 2003
** AMD AMD.O progresse de 8,9%
** Intel INTC.O progresse de 12,8%, Marvell MRVL.O de 19,4%, tandis qu'Arm Holdings ARM.O s'envole de 16,9%
** Qualcomm QCOM.O progresse de 9,8% tandis que Broadcom AVGO.O gagne 2,2%
** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SKHY.O 000660.KS et de TSMC TSM.N 2330.TW progressent respectivement de 21,4% et 15,7%
** Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O s'envolent respectivement de 20,1% et 15,3%
** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O progresse de 15,5%
** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX progresse de plus de 13,5% — il s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 9 avril 2025, date à laquelle les États-Unis avaient annoncé un sursis de 90 jours à la mise en œuvre des droits de douane
NEOCLOUDS
** CoreWeave CRWV.O rebondit de 27,8% après avoir perdu plus de 40% de sa valeur au cours du trimestre
** Ses concurrents, IREN IREN.O et Nebius NBIS.O , progressent respectivement de 34,1% et 31,5%
** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O bondit de 25,9% et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis sa création en août(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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