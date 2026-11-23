Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la chute de la semaine dernière

** Les valeurs américaines liées à l'IA se redressent avant l'ouverture, après la chute des marchés de vendredi qui a fait basculer le S&P 500 et le Dow Jones en phase de correction

** Les investisseurs se tournent à nouveau vers les valeurs technologiques malmenées, malgré des inquiétudes persistantes concernant le secteur de l’IA

** Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, met en garde contre le caractère potentiellement éphémère de ce rebond, les inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de la dynamique de l’IA et la hausse des taux d’intérêt continuant de peser sur le moral des investisseurs

** Anthropic ANT.O affiche une hausse de 4,3 % après avoir chuté de 8,5 % lors de la séance précédente

PUCES

** Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O affiche une hausse de 8,1 %, figurant parmi les plus fortes progressions du secteur, après avoir perdu près de 45 % de sa valeur au cours du trimestre

** AMD AMD.O progresse de 5 %

** Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O enregistrent des hausses comprises entre 6,3 % et 7 %

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O progresse de 6,6 %

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a perdu plus de 10 % lors de la séance de vendredi

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O progresse de 9,4 %, après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur au cours du trimestre

** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O progressent respectivement de 8,9 % et 11,3 %

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a reculé d'environ 14,2 % vendredi, atteignant son plus bas niveau depuis sa création en août