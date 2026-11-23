** Les valeurs américaines liées à l'IA se redressent avant l'ouverture, après la chute des marchés de vendredi qui a fait basculer le S&P 500 et le Dow Jones en phase de correction
** Les investisseurs se tournent à nouveau vers les valeurs technologiques malmenées, malgré des inquiétudes persistantes concernant le secteur de l’IA
** Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, met en garde contre le caractère potentiellement éphémère de ce rebond, les inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de la dynamique de l’IA et la hausse des taux d’intérêt continuant de peser sur le moral des investisseurs
** Anthropic ANT.O affiche une hausse de 4,3 % après avoir chuté de 8,5 % lors de la séance précédente
PUCES
** Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O affiche une hausse de 8,1 %, figurant parmi les plus fortes progressions du secteur, après avoir perdu près de 45 % de sa valeur au cours du trimestre
** AMD AMD.O progresse de 5 %
** Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O enregistrent des hausses comprises entre 6,3 % et 7 %
** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O progresse de 6,6 %
** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a perdu plus de 10 % lors de la séance de vendredi
NEOCLOUDS
** CoreWeave CRWV.O progresse de 9,4 %, après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur au cours du trimestre
** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O progressent respectivement de 8,9 % et 11,3 %
** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a reculé d'environ 14,2 % vendredi, atteignant son plus bas niveau depuis sa création en août(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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