** Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs pertes après la vague de ventes qui a secoué le secteur lors de la séance précédente
** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, quelques jours après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une espionne chinoise présumée
** "Les investisseurs ne sont pas impressionnés par les excellents résultats des acteurs du développement de l’IA, car le coût de cette croissance massive et spectaculaire est devenu trop élevé", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank
** NVDA recule de 5,3% et AMD AMD.O de 6,4%
** Intel INTC.O recule de 4,2%, Marvell Technologies MRVL.O de 6% et Broadcom AVGO.O de 4%
** Texas Instruments TXN.O et Qualcomm QCOM.O reculent respectivement de 2,8% et 4%
** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings ARM.O O9Ty.F et du fabricant de puces mémoire Micron MU.O ont chacune perdu environ 6%
** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SHKY.O 000660.KS et de TSMC TSM.O 2330.TW ont reculé respectivement de 5,4% et 3,5%
** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a reculé de 4,6% et l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z de 6%
** À la dernière clôture, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX affichait une hausse de 24,7% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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