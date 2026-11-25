Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent avant l'ouverture, prolongeant ainsi leurs récentes baisses

** Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent en pré-ouverture, prolongeant leurs pertes après la vague de ventes qui a secoué le secteur lors de la séance précédente

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont rebondi lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, quelques jours après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une espionne chinoise présumée

** "Les investisseurs ne sont pas impressionnés par les excellents résultats des acteurs du développement de l’IA, car le coût de cette croissance massive et spectaculaire est devenu trop élevé", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank

** NVDA recule de 5,3% et AMD AMD.O de 6,4%

** Intel INTC.O recule de 4,2%, Marvell Technologies MRVL.O de 6% et Broadcom AVGO.O de 4%

** Texas Instruments TXN.O et Qualcomm QCOM.O reculent respectivement de 2,8% et 4%

** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings ARM.O O9Ty.F et du fabricant de puces mémoire Micron MU.O ont chacune perdu environ 6%

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix SHKY.O 000660.KS et de TSMC TSM.O 2330.TW ont reculé respectivement de 5,4% et 3,5%

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a reculé de 4,6% et l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z de 6%

** À la dernière clôture, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX affichait une hausse de 24,7% depuis le début de l'année