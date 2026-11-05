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Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques reculent alors que la victoire écrasante des démocrates assombrit les perspectives d'expansion de l'IA
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions américaines liées au secteur des semi-conducteurs reculent avant l'ouverture du marché

** La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat fait craindre un durcissement de la réglementation des centres de données , ainsi que d'éventuelles restrictions à l'expansion des infrastructures d'IA

** Advanced Micro Devices AMD.O recule de 3,2 % et le géant des puces Nvidia NVDA.O perd 0,7 %

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel

INTC.O reculent chacun de 2 % à 3,7 %; l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 3,9 %

** Qualcomm QCOM.O recule de 9,5 % après des ventes de puces au quatrième trimestre inférieures aux attentes

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O recule de 3,1 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O et Sandisk SNDK.O reculent chacune d’environ 4 %

** Arm Holdings ARM.O perd 4,6 % malgré des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint mercredi son plus bas niveau depuis fin avril, à la suite des résultats des élections de mi-mandat, mais affiche toujours une hausse de près de 45 % depuis le début de l'année

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488,7800 USD NASDAQ +1,01%
APPLIED MATERIALS
369,4000 USD NASDAQ -3,28%
ARM HOLDING ADR
191,8000 USD NASDAQ -5,28%
INTEL
58,2700 USD NASDAQ -3,77%
ISHS SEMICONDUCTOR
450,4100 USD NASDAQ -3,14%
MARVELL
159,8000 USD NASDAQ -7,08%
MICRON TECHNOLOGY
795,2300 USD NASDAQ -7,00%
NVIDIA
200,1300 USD NASDAQ -3,17%
QUALCOMM
173,1900 USD NASDAQ +5,33%
SANDISK
1 037,4000 USD NASDAQ -7,90%
WESTERN DIGITAL
323,8300 USD NASDAQ -6,77%
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