Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques reculent alors que la victoire écrasante des démocrates assombrit les perspectives d'expansion de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions américaines liées au secteur des semi-conducteurs reculent avant l'ouverture du marché

** La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat fait craindre un durcissement de la réglementation des centres de données , ainsi que d'éventuelles restrictions à l'expansion des infrastructures d'IA

** Advanced Micro Devices AMD.O recule de 3,2 % et le géant des puces Nvidia NVDA.O perd 0,7 %

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel

INTC.O reculent chacun de 2 % à 3,7 %; l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 3,9 %

** Qualcomm QCOM.O recule de 9,5 % après des ventes de puces au quatrième trimestre inférieures aux attentes

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O recule de 3,1 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O et Sandisk SNDK.O reculent chacune d’environ 4 %

** Arm Holdings ARM.O perd 4,6 % malgré des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint mercredi son plus bas niveau depuis fin avril, à la suite des résultats des élections de mi-mandat, mais affiche toujours une hausse de près de 45 % depuis le début de l'année