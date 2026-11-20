** Les valeurs américaines du secteur des logiciels reculent en pré-ouverture dans un contexte de chute généralisée du secteur technologique, l’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic ANT.O n’ayant guère réussi à rassurer les investisseurs
** L’annonce par Intuit INTU.O de la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 et de sa décision de céder son activité de marketing par e-mail pèse également sur le moral des investisseurs
** INTU recule de 10%; c'est le titre le plus malmené du secteur des logiciels et il est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis mai, si les pertes se confirment
** Le titre de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O recule de 2,6% après la publication de ses résultats en début de semaine; son concurrent CrowdStrike CRWD.O perd 3,7%
** La société d’infrastructure et de sécurité Internet Cloudflare NET.N recule de 4,5%
** Le fournisseur de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O recule de 3,2%
** Recul des sociétés de logiciels d’entreprise: ServiceNow NOW.N perd 1,9% et Okta OKTA.O recule de 3,8%
** L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a perdu 1,4% lors de la séance précédente(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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