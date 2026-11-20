Les valeurs américaines du secteur des logiciels reculent dans le sillage d'une vague de ventes généralisée dans le secteur technologique après l'entrée en bourse d'Anthropic

** Les valeurs américaines du secteur des logiciels reculent en pré-ouverture dans un contexte de chute généralisée du secteur technologique, l’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic ANT.O n’ayant guère réussi à rassurer les investisseurs

** L’annonce par Intuit INTU.O de la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 et de sa décision de céder son activité de marketing par e-mail pèse également sur le moral des investisseurs

** INTU recule de 10%; c'est le titre le plus malmené du secteur des logiciels et il est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis mai, si les pertes se confirment

** Le titre de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O recule de 2,6% après la publication de ses résultats en début de semaine; son concurrent CrowdStrike CRWD.O perd 3,7%

** La société d’infrastructure et de sécurité Internet Cloudflare NET.N recule de 4,5%

** Le fournisseur de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O recule de 3,2%

** Recul des sociétés de logiciels d’entreprise: ServiceNow NOW.N perd 1,9% et Okta OKTA.O recule de 3,8%

** L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a perdu 1,4% lors de la séance précédente