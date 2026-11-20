Les valeurs américaines du secteur de l'IA reculent, l'entrée en bourse historique d'Anthropic ne parvenant pas à dynamiser l'ensemble du secteur

** Les valeurs américaines liées à l'IA reculent en pré-ouverture, l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l'IA s'essoufflant après la chute d'Anthropic suite à son introduction en bourse

** “La forte demande en matière d’IA et le succès des introductions en bourse individuelles ne suffisent plus à soutenir un appétit pour le risque plus général, alors que les investisseurs s’interrogent sur les valorisations, les coûts d’emprunt et les perspectives de rentabilité des entreprises”, explique Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com

** L'action d'Anthropic ANT.O recule de 9% à 88,45 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 83 dollars

CHIPS

** Les soutiens d'Anthropic, Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , ont respectivement reculé de 3% et 4,1%

** AMD AMD.O perd 5,4%

** Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O perdent entre 5,3% et 7,1%

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O recule de 5,1%

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 2,4% lors de la séance de jeudi

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 5,6%

** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O ont respectivement reculé de 4,8% et 5,8%

** L'ETF Roundhill Neocloud NCLD.O a perdu environ 6,2% lors de la séance précédente

ENTREPRISES D'INFRASTRUCTURES D'IA

** Opérateurs de centres de données: Core Scientific CORZ.O , Applied Digital APLD.O et Hut 8 Corp HUT.O ont reculé de 4,6% à 4,9%

** Entreprises du secteur optique: Coherent Corp COHR.K , Lumentum Holdings LITE.O et Ciena Corporation CIEN.K ont reculé de 4,7% à 6,3%