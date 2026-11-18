Les valeurs allemandes du secteur des semi-conducteurs en hausse en début de séance

** Les actions des fabricants allemands de semi-conducteurs progressent en début de séance après les résultats du troisième trimestre de Nvidia NVDA.O

** Les actions d'Infineon IFXGn.DE , d'Aixtron AIXGn.DE , de SUSS Microtec SMHNn.DE , d'Elmos Semiconductor ELGG.DE et de Jenoptik JENGn.DE progressent de 2% à 3% en début de séance à Francfort

** “Le sentiment est positif concernant le secteur de l'IA, récemment malmené, ce qui indique que la bulle des dépenses d'investissement dans l'IA n'a pas encore éclaté”, déclare un trader basé à Francfort

** Le fabricant américain de puces a dépassé les prévisions du marché en matière de chiffre d'affaires trimestriel et de bénéfice par action, et prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires supérieur au consensus, même en l'absence de chiffre d'affaires lié aux puces destinées aux centres de données chinois

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