Les valeurs à suivre vendredi 10 septembre à la Bourse de Paris

(AOF) - Alpha MOS

Alpha MOS a annoncé franchir une nouvelle étape dans la monétisation de ses données, en signant ses premières ventes de licences d'utilisation de sa base de données " AroChemBase " à Shimadzu Japan, un fabricant d'instruments d'analyse par chromatographie gazeuse. Cette technologie dite " GC " - la même utilisée par Alpha MOS pour ses nez artificiels - permet une analyse sensorielle de l'odeur, afin de maîtriser les caractéristiques organoleptiques de produits.

Fermentalg

La société spécialisée dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des microalgues publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.

Fleury Michon

Au cours du premier semestre 2021, Fleury Michon a enregistré un bénéfice net de 3,6 millions d'euros, après une perte de 13,3 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel repasse lui aussi en positif, à 6,1 millions d'euros, contre -3,5 millions l'an passé à la même époque. La marge opérationnelle courante du groupe agroalimentaire passe, elle, de 2,5% à 2,0% du fait d'une forte augmentation du coût des matières premières, partiellement compensée par des efforts de compétitivité et d'excellence opérationnelle.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé la nomination de Lénaïc Pineau comme Directrice Développement Durable et Qualité à compter du 6 septembre 2021. Diplômée d'un Master en Management de l'ESCEM Poitiers et de la London Metropolitan University, Lénaïc Pineau a débuté sa carrière en 2010 chez Danone en tant que Brand Manager, où elle avait en charge la marque Les 2 vaches. Elle a également travaillé chez Lindt, EY, et était en charge depuis un an de la certification de la Déclaration de Performance Extra-Financière de JCDecaux.

Miliboo

Miliboo a réalisé au premier trimestre 2021-2022, clos fin juillet, un un chiffre d'affaires de 8,97 millions d'euros, en repli de 2,8%. " Ce trimestre s'est déroulé dans un environnement de consommation plus normalisé dans le secteur du e-commerce et a été marqué par des retards de production et d'import entraînant des ruptures de disponibilité de produits ", a commenté la marque digitale d'ameublement.

Rubis

Rubis a réalisé un bénéfice net part du groupe de 136 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, en hausse de 33% sur un an. Le résultat brut d'exploitation croît lui de 7% à 257 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est resté stable à 2,05 milliards d'euros alors que les volumes d'hydrocarbures distribués ont progressé de 7% à 2,65 millions de mètres cubes. Ils ont connu une bonne résistance des segments GPL et réseaux de stations-service à la Covid, alors que l'aviation est restée particulièrement exposée. Le secteur bitumes a connu en revanche, une très forte progression.

Theranexus

Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF), ont annoncé avoir obtenu le statut d'Investigational New Drug (IND) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) pour lancer un essai clinique de phase I/II de leur candidat médicament BBDF 101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, maladie rare et mortelle.

Vranken-Pommery

Vranken-Pommery a enregistré une perte nette part du groupe de 2,1 millions d'euros au cours du premier semestre 2021. Un résultat que le groupe de spiritueux explique par la forte saisonnalité des ventes en Champagne. Cela représente malgré tout une amélioration de 4,1 millions d'euros sur un an. Le résultat opérationnel et le résultat opérationnel courant sont eux de 6,6 millions et 6,7 millions d'euros, en hausse de 6,7 millions et 5,5 millions d'euros respectivement.