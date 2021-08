Les valeurs à suivre mardi 31 août 2021 à la Bourse de Paris

(AOF) - Avenir Telecom

Avenir Telecom et Kaspersky Lab, société internationale de cybersécurité, ont annoncé la signature d'un accord international et pluriannuel de promotion et de partage des revenus issus de la vente de logiciels de sécurité Kaspersky. Les acheteurs de téléphones Energizer et d'ordinateurs Thomson auront désormais accès à des offres promotionnelles sur la gamme de produits Kaspersky. En cas de souscription à l'une de ces offres, Avenir Telecom se verra reverser une partie des revenus nets générés.

Bastide

Bastide a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 111,5 millions d'euros, en recul de 3,2% (dont -6,3% en organique). La croissance dynamique et régulière des activités Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Stomathérapie, ainsi que la solidité de l'activité auprès des collectivités, ont compensé la baisse conjoncturelle des ventes de consommables en magasins et sur Internet. Le chiffre d'affaires annuel 2020-2021 a atteint 444,3 millions d'euros, un niveau supérieur à l'objectif de 430 millions d'euros.

Memscap

Le spécialiste des " MEMS " publiera ses résultats du premier semestre.

Pharmasimple

Pharmasimple a annoncé avoir conclu une convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean. Le fonds d'investissement Global Tech Opportunities 12, par l'intermédiaire de Alpha Blue Ocean, s'est engagé à investir un montant maximum de 10 millions d'euros en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par la société. Les obligations convertibles d'un nominal de 5 000 euros seront souscrites par tranche de 0,5 million d'euros, ce qui signifie qu'un maximum de 20 tranches, représentant un total de 2 000 Obligations