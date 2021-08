Les valeurs à suivre mardi 3 août 2021 à Wall Street

(AOF) - Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, a dévoilé des revenus plus faibles que prévu au premier trimestre, clos fin juin, du nouvel exercice. Il a ainsi enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 45,141 milliards de yuans (6,99 milliards de dollars) contre un profit de 47,59 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 16,60 yuans ou 2,57 dollars alors que le consensus s'élevait à 14,43 yuans.

ConocoPhillips

Le groupe pétrolier ConocoPhillips a dévoilé des résultats en nette hausse et meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a atteint 2,1 milliards de dollars, soit 1,55 dollar par action, contre 0,3 milliard de dollars, ou 24 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la troisième compagnie pétrolière américaine, derrière Exxon et Chevron, a enregistré un profit par action de 1,27 dollar. Elle est supérieure au consensus de 17 cents. Les comptes du groupe ont profité du rebond des cours du pétrole et d'une production en hausse de 3%.

DuPont

DuPont de Nemours a réalisé un bénéfice net de 478 millions de dollars, soit 90 cents par action, au second trimestre, après une perte de 2,48 milliards, ou 3,37 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,06 dollar (contre 31 cents l'an passé), pour un consensus FactSet de 94 cents. Le chiffre d'affaires du chimiste a bondi de 25,7% à 4,14 milliards de dollars, contre un consensus de 3,99 milliards. Désormais, le groupe table sur une BPA ajusté de 4,24 à 4,3 dollars pour 2021 (3,6 à 3,75 dollars auparavant) et des revenus de 16,45 à 16,55 milliards).

Discovery

Discovery a publié un bénéfice de 672 millions de dollars pour le compte du second trimestre 2021, soit 1,01 dollar par action. L'an dernier à la même époque, le géant des médias avait réalisé un bénéfice de 271 millions, soit 40 cents par action. Le chiffre d'affaires total du groupe s'élève à 3,062 milliards de dollars, en hausse de 21%, dont +12% pour les revenus publicitaires aux Etats-Unis. La plateforme de streaming Discovery+ comptait à la fin du trimestre 17 millions d'abonnés (18 millions présentement), contre 11 millions fin 2020.

Marriott

Marriott International a publié un bénéfice au second trimestre 2021 de 422 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, après une perte de 234 millions, ou 72 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'établit à 79 cents, loin devant le consensus FactSet de 47 cents. Le chiffre d'affaires du groupe hôtelier a quant à lui plus que doublé à 3,15 milliards de dollars (+115%) mais a déçu les attentes qui le voyaient à 3,32 milliards. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) a augmenté de 262,6%, et le taux d'occupation est passé à 51%.

Ralph Lauren

Ralph Lauren a publié un bénéfice net au premier trimestre de 2,18 dollars par action, contre une perte de 1,75 dollar par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté se monte quant à lui à 2,29 dollars, pour un consensus FactSet de 88 cents. Les ventes de la marque de prêt-à-porter ont quasiment triplé, ressortant à 1,38 milliard de dollars (+183,1%), et dépassent elles aussi le consensus des analystes (1,22 milliard de dollars). En Amérique du Nord, elles ont bondi de 301% (+176% à périmètre comparable) à 662 millions de dollars, contre 589,1 millions attendus.

Tencent

Les autorités chinoises pourraient sévir dans un nouveau domaine : les jeux vidéo. Un journal contrôlé par l'État chinois, Economic Information Daily, a critiqué les jeux en ligne en les qualifiant d'"opium pour l'esprit", rapporte le Wall Street Journal. En l'espace de quelques heures, l'article n'était plus accessible sur le site Web du journal, avant de réapparaître plus tard avec certains des termes les plus durs supprimés.

Under Armour

Under Armour a réalisé un bénéfice net de 59,2 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 13 cents par action, après une perte de 182,9 millions, ou 40 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté a quant à lui dépassé le consensus FactSet, s'établissant à 24 cents,contre 6 cents attendus. Les ventes de l'équipementier se sont passées de 707,6 millions de dollars il y a un an à 1,352 milliard, pour un consensus de 1,218 milliard. Le groupe a également revu ses perspectives à la hausse pour l'exercice 2021.