Les valeurs à suivre mardi 20 juillet 2021 à Paris

(AOF) - AB SCIENCE

AB Science a annoncé hier soir la publication d'un article intitulé "Long-term Survival Analysis of Masitinib in Amyotrophic Lateral Sclerosis" dans la revue examinée par des pairs Therapeutic Advances in Neurological Disorders (TAND). Cette publication présente des données entièrement nouvelles sur l'analyse de la survie à long terme du masitinib en association au riluzole chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans le cadre de l'essai clinique randomisé AB10015.

ALSTOM

Au cours du premier trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), Alstom a enregistré son premier résultat trimestriel combiné avec 6,4 milliards d'euros de commandes, en hausse de 290% en données publiées et de 106% en proforma. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,7 milliards d'euros, en progression de 146% en données publiées et de 33% en proforma. Le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" est qualifié de " très haut " à 1,74. L'Europe représente la majorité des prises de commandes, soit 71% du total du groupe

BOIRON

Le spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.

COVIVIO

Covivio a annoncé l'acquisition d'un portefeuille résidentiel à Berlin, pour un montant d'environ 130 millions d'euros. Situés dans des quartiers très attractifs, les 19 actifs acquis représentent une surface totale de 41 500 mètres carrés et bénéficieront d'un programme de travaux et d'asset management pour en améliorer la qualité et la performance environnementale. Avec cette opération, Covivio poursuit sa stratégie d'investissement en Allemagne, développe son portefeuille résidentiel, et entend continuer à bénéficier de la dynamique positive de ce marché

GTT

GTT a reçu, fin juin, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de cinq très grand porte-conteneurs, capables de transporter 15 000 conteneurs chacun, pour le compte de l'armateur asiatique Seaspan, le plus grand propriétaire et exploitant indépendant de porte-conteneurs au monde, filiale d'Atlas Corp et de l'affréteur israélien ZIM.

HF COMPANY

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 de HF Company est ressorti à 13,7 millions d'euros, en croissance de 13%. Par activité, le pôle Home Digital Life a progressé de 20,2% à 11,1 millions d'euros. Toutes les gammes de produits sont en croissance. Le pôle Digital Broadband confirme son redémarrage depuis le deuxième semestre 2020, avec une croissance de 9% à 2,2 millions d'euros sur la première partie de l'année et enregistre son second trimestre de croissance séquentielle, avec les déploiements des solutions d'alimentation RPF de LEA.

INTERPARFUMS

Interparfums a réalisé au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires en hausse de plus de 260% pour dépasser les 130 millions d'euros. Surtout, il affiche une progression de 19,5% par rapport au deuxième trimestre 2019. Cette performance reflète le fort dynamisme du marché de la parfumerie et de toutes les marques majeures du portefeuille ainsi que le succès des derniers lancements, notamment des lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue, indique le fabricant de parfums sous licence.

JCDECAUX

JCDecaux a annoncé la signature d'un partenariat avec le Groupe d'Innovation Urbaine de Microsoft Research et l'équipe Array of Things (AoT) pour lancer un projet pilote de capteur de qualité de l'air sur 100 abribus à Chicago, avec pour objectif de suivre avec précision la qualité de l'air à travers la ville et de faciliter la mise en place de mesures environnementales adaptées.

LNA SANTE

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.

LUMIBIRD

Lumibird, spécialiste des technologies laser, a signé un accord d'exclusivité avec Areva afin d'acquérir sa participation de 37% dans CILAS. Cette acquisition renforcera la position clé du groupe en Europe sur les marchés de défense et les marchés civils. La finalisation de l'acquisition, soumise aux autorisations administratives d'usage, devrait intervenir dans les prochains jours.

LVMH

LVMH a conclu un accord définitif avec le créateur Virgil Abloh en vue du rachat de 60% de la marque de streetwear Off White, révèle Reuters, citant un communiqué du numéro un mondial du luxe. Virgil Abloh conservera 40% des parts d'Off White et demeurera directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013. Les termes financiers de l'accord, qui doit encore être approuvé par les régulateurs, n'ont pas été dévoilés. La marque Off-White est connue pour ses vêtements de streetwear de luxe.

ORPEA

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.

PIERRE ET VACANCES

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

REMY COINTREAU

Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires 2021/22 de 293,1 millions d'euros, une progression de 105% en organique, portée par la poursuite d'une excellente dynamique aux Etats-Unis et en Grande Chine, ainsi qu'une nette amélioration de la zone EMEA grâce à la réouverture progressive du canal de distribution on-trade. Plus significatif, les ventes en organique affichent une hausse de 36,5% par rapport au premier trimestre 2019/20 (pré-pandémie).

STREAMWIDE

Streamwide, le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, a annoncé un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, en croissance de 20%. Cette croissance s'explique principalement par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, par de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de sociétés privées françaises, remportés ou déployés en 2021, et par le déploiement et la massification du projet PCSTORM.

TARKETT

Tarkett a indiqué que son résultat net était attendu proche de l'équilibre au premier semestre contre une perte de 64,9 millions d'euros un an auparavant et le levier financier net inférieur à 2 à fin juin 2021. Les résultats semestriels complets seront publiés le 29 juillet après la clôture. L'Ebitda ajusté du spécialiste des revêtements de sol a atteint 112,7 millions d'euros, soit une marge à 8,9% (versus 8,6% au premier semestre 2020) impactée par l'inflation du coût des matières premières et du transport au deuxième trimestre.

UBISOFT

L'éditeur de jeux vidéo publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

VINCI

Le réseau des aéroports gérés par Vinci Airports a accueilli près de 14 millions de passagers au 2ème trimestre 2021, un chiffre en baisse de 79,1% par rapport au 2ème trimestre 2019 (pré-crise). Le trafic est resté très faible en avril (-84 %) pour ensuite redémarrer en mai (-80 %) et juin (-73 %). Vinci évoque un redémarrage du trafic contrasté selon les pays. Le retour du trafic à des niveaux proches d'avant-crise se confirme aux États-Unis, en République dominicaine et au Costa Rica.

VIRBAC

Le spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

WE.CONNECT

Au 1er semestre 2021, We-Connect a réalisé un chiffre d'affaires de 110,3 millions d'euros, en hausse de 30,4 %. " Dans un contexte de marché porté par la généralisation du télétravail et la hausse des nouveaux usages numériques, la croissance de l'activité a bénéficié depuis le début de l'exercice de la contribution croissante des ventes d'ordinateurs portables et de moniteurs " a expliqué le fabricant d'accessoires et produits électroniques et distributeur pour compte de tiers, de matériel informatique.