Les valeurs à suivre lundi 9 mai 2022 à la Bourse de Paris

(AOF) - Delfingen

Delfingen a généré un chiffre d'affaires de 102,2 millions d'euros, en progression de 1,9%. Les revenus ont progressé de 0,6% en données comparables. A fin mars 2022, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants de la mobilité est en légère hausse de 0,3 % (+3,5 % en données publiées). Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 2,7 % à taux de change et périmètre constants (-6,6 % en données publiées) à 14,6 millions d'euros, avec un impact négatif (-13,7 %) du changement de périmètre suite à la cession de l'activité "Sangles et ceintures techniques" en juin 2021.

Gerard Perrier Industries

L'activité du premier trimestre de l'exercice 2022 du groupe Gérard Perrier Industries, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est ressorti en hausse de 21,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (+5% à périmètre constant), à 65,28 millions d'euros. L'ensemble des pôles ont contribué à cette progression: l'activité Installation/Maintenance a progressé de 10,7%, le pôle qui englobe la Fabrication d'équipements électriques et électroniques et l'activité des spécialistes métiers, de 8,2%, et le pôle Energie de 1,1%.

Lacroix Industries

Le fabricant d'équipements électroniques publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre (après clôture).

Trigano

Le spécialiste du camping-car publiera ses Résultats au premier semestre.

Ubisoft

Conformément à son engagement de compter une majorité de membres indépendants, le Conseil d’administration d’Ubisoft propose la nomination de Claude France en qualité d’administratrice indépendante, sur la recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance. Claude France est Directrice générale de Worldline France, Directrice des activités de services digitaux MTS du Groupe Worldline et membre du conseil d’administration d’Ingenico.