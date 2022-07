Les valeurs à suivre lundi 4 juillet 2022 à la Bourse de Paris

(AOF) - Arkema

Arkema a finalisé l'acquisition de Permoseal en Afrique du Sud, un leader des solutions adhésives pour le bricolage, l'emballage et la construction. Les marques réputées de Permoseal viendront compléter l'offre de Bostik dans la région et renforcer ses positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.

Mercialys

La société Generali Vie, représentée par Sébastien Pezet, a fait part vendredi 1er juillet de sa démission en tant qu'administrateur de Mercialys, avec effet immédiat. A la suite de cette évolution, le conseil d'administration de la société est composé de 8 membres, dont 63 % d'administrateurs indépendants.

Vallourec

Vallourec a nommé Ludovic Oster au poste de directeur des Ressources Humaines. Il prend ses fonctions le 4 juillet 2022 et rejoint le comité exécutif. François Curie quittera le groupe à la fin de l'année et assurera une période de transition sur les projets de transformation dont il est responsable. Ludovic Oster était depuis août 2018, directeur Ressources Humaines du Groupe Elior où il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie du groupe notamment au travers de l'alignement et de l'engagement des équipes, du développement des ressources humaines et de l'efficience organisationnelle.