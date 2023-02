Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 3 février 2023

(AOF) - Bogart

Bogart a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d'affaires en croissance de 12,4% à 94,6 millions d'euros. A périmètre et changes constants, la croissance est de 7,6%. Au final, le chiffre d'affaires du spécialiste des parfums et des produits cosmétiques de luxe a augmenté de 19,2% à 293 millions d'euros en 2022. Il a fléchi de 6,4% à périmètre et changes constants. Toutefois, comme annoncé, le groupe a enregistré une baisse de la rentabilité de son réseau de magasins en France qui aura des impacts sur les résultats de l'exercice 2022.

Cabasse

Cabasse a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé en repli de 8% à 10,1 millions d'euros. " La fin d'année a été pénalisée par la mise sur le marché plus tardive qu'escomptée des nouveaux produits Luxury Audio sans-fil de la nouvelle collection Classique Connecté en raison de difficultés d'approvisionnement ou parfois d'indisponibilité pour certains composants électroniques clés (amplificateurs et convertisseurs numérique-analogique) " a expliqué la société française d'audio haute-fidélité.

Delfingen

L'équipementier automobile français communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hopscotch

Hopscotch a fait état de son chiffre d'affaires et de sa marge brute consolidés au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe de conseil en communication s'élève à 246,9 millions d'euros, et la marge brute consolidée atteint 86,4 millions d'euros pour l'exercice 2022, des valeurs records, respectivement en rebond de 59,7% et 28,8% par rapport à l'an passé. Tous les métiers du groupe (Event, PR, digital et marketing) poursuivent leur croissance organique continue depuis plusieurs années.

LNA Santé

Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 176,2 millions d'euros, en progression de 6,4% par rapport à la même période de l'an passé, dont + 5,5% de croissance organique en amélioration sensible de 20 points de base sur le trimestre précédent. Au titre de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 680,5 millions d'euros, en progression de + 7,1% sur un an, portée par une croissance organique solide à + 6,3.

Lucibel

Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de son masque de beauté OVE à l'international, Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce avoir signé un partenariat commercial non exclusif avec la société suisse Atve. Ce partenariat fait suite à celui annoncé en octobre avec l'hôtel de luxe Constance Prince Maurice, l'un des palaces les plus emblématiques de l'Ile Maurice, et en décembre avec la société israélienne High Level Skin.

Navya

Navya, entreprise spécialisée dans les systèmes de mobilité autonome, annonce que, à la suite de la demande de la société, le Tribunal de commerce de Lyon a décidé le 1er février 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La juridiction a désigné la SCP Hunsinger Solve, en la personne de Maître Florent Hunsinger, en qualité d'administrateur judiciaire. Le Tribunal de commerce de Lyon a fixé au 21 février 2023 la date limite pour le dépôt des offres de reprise auprès de l'administrateur judiciaire et au 7 mars 2023 l'examen de ces offres.

Sanofi

Le laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats annuels.