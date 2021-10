Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 29 octobre 2021

(AOF) - Air France-KLM

Le transporteur aérien publiera ses résultats du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Coface

Coface a réalisé un bénéfice net part du groupe de 190,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2021, multiplié par plus de 3,5 (+264%) en un an, dont 67,7 millions au troisième trimestre, un record pour le groupe. Le chiffre d'affaires de l'assureur crédit est lui en hausse de 7,9% à 1,158 milliard d'euros, les primes ayant progressé de 9,3% sous l'effet de la hausse de l'activité en ligne avec la reprise économique ainsi que des ajustements tarifaires passés. Le ratio combiné net s'élève à 56,1%, en amélioration de 29,2 points.

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Gecina

A l'occasion de son point d'activité 9 mois, Gecina a indiqué revendiquer 541 millions d'euros de cessions finalisées ou sous promesses à fin septembre; 8,1% au-dessus des valeurs à fin décembre 2020. Les solides réalisations opérationnelles et financières observées depuis le début de l'année et la bonne tenue des marchés de référence du groupe permettent de maintenir une anticipation du résultat net récurrent par action de 5,3 euros, alors que la prévision initiale s'entendait hors effets des cessions ou acquisitions potentielles. Les loyers bruts s'élèvent à 461,8 millions d'euros à fin septembre stables à périmètre constant.

Korian

La dynamique de croissance se confirme pour Korian qui a enregistré un chiffre d'affaires de 1,08 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2021, soit une croissance de 12,6% dont 6,6% en organique par rapport au troisième trimestre 2020. Cela porte le chiffre d'affaires à 3,19 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit une progression de 12,4% dont 6,5% organique.

Roche Bobois

Roche Bobois a publié un chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 18,2%. Sur neuf mois, il s'établit ainsi à 242,3 millions d'euros (+34,9%). L'activité est restée soutenue sur toutes les zones géographiques, en particulier sur la zone États-Unis/Canada (+45,3% à 29,2 millions d'euros), alors que l'activité en France a progressé de 21,2% sur deux ans. Le volume d'affaires est, lui, en croissance de 9,7% à changes courants sur le troisième trimestre, soit +34,8% à l'issue des neufs mois, malgré une base de comparaison élevée.

Safran

L'équipementier pour l'aérospatiale et la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Saint-Gobain

A données comparables, le chiffre d'affaires de Saint-Gobain a progressé de 9,4% au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020 (en hausse de 13,3% vs 2019, après +11,9% au premier semestre vs 2019). Il affiche une accélération séquentielle et a été tiré par l'accélération des prix à +8,7% (après +3,9% au premier semestre) dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste.

Sopra Steria

L'entreprise de services du numérique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ubisoft

A l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, Ubisoft a réduit sa prévision de revenus annuels. Pour l'exercice 2021/1022, le net bookings est désormais attendu entre stable et légère baisse alors que l'éditeur de jeux vidéo anticipait auparavant une croissance à un chiffre. L'objectif de résultat opérationnel ajusté a en revanche été maintenu entre 420 millions d'euros et 500 millions d'euros. Bien que toujours attendu sur 2021-22, Roller Champions n'est plus inclus dans les objectifs.

Valeo

Valeo a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du troisième trimestre 2021. L'équipementier automobile a accusé une baisse de 10% de son chiffre d'affaires consolidé sur un an à 3,96 milliards d'euros. L'activité a été particulièrement affectée par la pénurie de composants électroniques pénalisant la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production des clients du groupe. Sur la période, la production automobile affiche une baisse de 18 % par rapport au 3eme trimestre 2020.