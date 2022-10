Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 28 octobre 2022

(AOF) - Air-France KLM

La compagnie aérienne indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Airbus

Le groupe aéronautique annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Danone

Danone a publié au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé à 7,3 milliards d'euros, en progression de 9,5% en données comparables, avec un effet prix de +10,9% et un effet volume/mix de -1,4%. En données publiées, le chiffre d'affaires a augmenté de 19,1%, grâce à l'impact positif des taux changes (+7,6%) résultant notamment de l'appréciation par rapport à l'euro du dollar américain et de plusieurs devises d'Asie et d'Amérique Latine. Le chiffre d'affaires publié intègre également une contribution organique positive de +1,4% des pays en hyperinflation.

Safran

Le groupe industriel et technologique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain, spécialiste des matériaux de construction, a publié un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en progression de 13,4% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité progresse dans toutes les zones géographiques : +11,9% en Europe du Nord, +10,5% en Europe du Sud/Moyen-Orient/Afrique, +14,2% dans les Amériques et +26,9% en Asie-pacifique.

Sanofi

La société pharmaceutique communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ubisoft

Au premier semestre 2022-2023, les net bookings d'Ubisoft sont en recul de 2,6% à 699,4 millions par rapport au premier semestre 2021-2022. Le résultat opérationnel de l'entreprise affiche une perte de 215,3 millions d'euros (139 millions d'euros en non-IFRS). Ubisoft a confirmé ses objectifs 2022-23 qui reposent sur une croissance significative des net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS de 400 millions d'euros. L'entreprise a par ailleurs mis en œuvre son plan d'optimisation des coûts.