Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 28 janvier 2022

(AOF) - Alten

Alten a connu un net rebond de son activité en 2021. Le chiffre d'affaires a atteint 2,93 milliards d'euros, en croissance de 25,4 %, dont 13,7 % en France et 32,9 % à l'International. Cette forte progression a été réalisée pour moitié environ grâce aux acquisitions, et pour moitié grâce à une croissance organique soutenue. À périmètre et change constants, la croissance est de 12,9% (+ 8,4% en France et + 15,7% hors de France). A données constantes, l'activité croît de 23,2% (17,7% en France et 26,6% à l'International) au quatrième trimestre.

Aramis Group

Aramis Group a réalisé son point d’activité au titre du premier trimestre 2021-2022. Entre octobre et décembre 2021, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion a enregistré un chiffre d’affaires de 396,2 millions d’euros, en hausse de 47,3% sur un an, en données pro forma.

JCDecaux

JCDecaux a publié un chiffre d'affaires 2021 de 2,74 milliards de dollars, en hausse de 18,7% sur un an (+18,5% en organique). Rien qu'au quatrième trimestre, le spécialiste de la communication extérieure et du mobilier urbain a généré 955,8 millions d'euros de revenus, en hausse de 37,5% (+34,7% en organique). La division de Mobilier Urbain (environ 52% de l'activité) a connu une croissance de 27,3%, dont +37,8% au dernier trimestre. Le Transport a crû de 8,2% (+42,8% au T4) et l'Affichage de 15,4% (+26% au T4).

LDLC

Sur les 9 premiers de son exercice 2021-2022, le groupe LDLC a réalisé un chiffre d'affaires de 524,8 millions d'euros, en repli de 3,2% sur un an. Après une croissance de 6,1% au premier semestre, l'activité au troisième trimestre n'a pas été à la hauteur, avec un repli de 16% à 191,4 millions d'euros, en raison essentiellement d'un moindre approvisionnement en cartes graphiques. Une situation qui a également influencé, de façon indirecte, les ventes des PC assemblés.

LVMH

LVMH a décroché de nouveaux records en 2021. Ainsi, le groupe de luxe a publié un bénéfice net (part du groupe) de 12,04 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 156 % par rapport à 2020 et de 68% par rapport à 2019. De son côté, le résultat opérationnel courant s'établit à 17,15 milliards d'euros, soit plus du double de 2020 et en hausse de 49% par rapport à 2019. La marge opérationnelle courante ressort à 26,7 %, en hausse de 8 points par rapport à 2020 et de 5 points par rapport à 2019.

Mersen

Mersen a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 923 millions d'euros, en croissance organique de 8,6 %. Le groupe s'attendait à une hausse 8%. La croissance est de 8,9 % en tenant compte des effets de change négatifs d’environ 7 millions d’euros et, d’autre part, de l’intégration de GAB Neumann, Americarb et Fusetech. Au global, les marchés de développement durable (dont énergies renouvelables, électronique et transports verts) ont affiché une croissance de près de 10% pour représenter 56% du chiffre d’affaires total.

SES-imagotag

Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires de SES-imagotag a atteint 422,6 millions d'euros, en croissance de 46%, un niveau supérieur à l'objectif annoncé de 400 millions d'euros. " Cette performance est tirée par la solide dynamique de toutes les régions en Europe (+53,3%), qui représente 75% du total ", a expliqué le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique. Les prises de commandes ont augmenté de 32% en 2021 à 601,8 millions d'euros.

Wavestone

Au troisième trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2021/22, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 122,3 millions d'euros, en croissance de 9%. A taux de change et périmètre constants (hors Everest Group consulting et why innovation!), il a augmenté de 7%. A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le cabinet a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 340,2 millions d'euros, en hausse de 14%, dont +12% à périmètre et change constants.