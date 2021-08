Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 27 août 2021

(AOF) - ADL Partner

Le spécialiste du marketing cross-canal publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.

Lacroix

Lors du 2ème trimestre 2021, Lacroix a enregistré un chiffre d'affaires de 127,2 millions d'euros, en progression de 58,7% par rapport à la même période de 2020. Il signe ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance de son activité. Si cette performance est pour l'essentiel portée par un effet de base favorable (impact de la crise sanitaire en 2020), elle confirme le retour de l'équipementier technologique à des niveaux d'activité en croissance par rapport à l'avant crise, à savoir +1,5% par rapport à la même période en 2019.

Nacon

Nacon et Brave Lamb Studio ont annoncé leur collaboration pour l'édition du jeu War Hospital, un jeu de stratégie et de survie, qui propose de prendre en main le destin d'un hôpital de campagne britannique pendant la Grande Guerre. L'action se situe en 1917.

Plastivaloire

A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Plastivaloire explique que la pénurie de composants électroniques perdure actuellement et devrait encore perturber la production industrielle pendant les prochains mois, notamment dans l'automobile. Compte tenu de cet aléa conjoncturel et de la visibilité actuelle sur le mois de septembre, le plasturgiste automobile a revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel, dans une fourchette comprise entre 670 et 680 millions d'euros, contre « plus de 700 millions d'euros » précédemment.

Sword Group

Sword Group a choisi de s'engager sur une amélioration de sa gouvernance à court terme. Ainsi, le spécialiste en IT/Digital & Software a annoncé qu'au niveau de son Conseil d'Administration, il s'agira d'ici juin 2022, d'avoir une indépendance incontestée d'un plus grand nombre d'administrateurs, d'avoir plus de femmes représentées au Conseil et de mieux communiquer sur les travaux des comités d'audit, de rémunérations et de nominations.