Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 25 juin 2021

(AOF) - AIR LIQUIDE

En ligne avec l'annonce du 29 juillet 2020, Air Liquide (Paris:AI) a finalisé l'acquisition des 16 unités de séparation des gaz de l'air (ASU) de Sasol situées à Secunda, en Afrique du Sud. Le Groupe reprend ainsi le plus grand site de production d'oxygène au monde et l'exploitera avec pour objectif de réduire de 30% à 40 % les émissions de CO2 associées à la production d'oxygène dans les 10 prochaines années.

BUREAU VERITAS-VEOLIA

Bureau Veritas a annoncé avoir conclu un accord-cadre avec le groupe Veolia. D'une durée de 3 ans, le contrat porte sur le référencement de Bureau Veritas en tant que fournisseur-partenaire pour la réalisation des vérifications réglementaires, non réglementaires et la certification des sites du du groupe de gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets.

LECTRA

Lectra a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir la société française Neteven. Cette dernière a développé une offre, reposant sur une plateforme SaaS et des services associés, permettant aux marques de simplifier et contrôler efficacement la distribution de leurs produits sur les plus grandes marketplaces mondiales. La transaction porte sur l'acquisition dès à présent de 80% de Neteven pour un montant de 12,6 millions d'euros. L'acquisition du solde aura lieu en juin 2025, pour un montant compris entre 0,6 et 0,9 fois le chiffre d'affaires récurrent 2024.

SIGNAUX GIROD

Signaux Girod a essuyé au premier semestre, clos mars, une perte nette, part du groupe de 0,7 million d'euros contre une perte de 3 millions d'euros, un an auparavant. L'ensemble des résultats s'améliore sur cette période, sachant que les résultats du premier semestre de l'an dernier avaient été impactés par les premiers effets de la crise sanitaire. La perte opérationnelle courante est passée de -3,4 à -1,4 million d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est en augmentation de 2.2 % à 45,5 millions d'euros.