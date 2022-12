Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 23 décembre 2022

(AOF) - Bluelinea

Bluelinea, acteur de la filière " Silver Économie " en France, annonce que le concert composé d'Apicil Mutuelle et d'Apicil Prévoyance a consolidé sa position d'actionnaire de référence de la société à l'issue de son offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Bluelinea et des titres donnant accès au capital ou aux droits de votes. Le concert composé d'Apicil Mutuelle et d'Apicil Prévoyance détient désormais 7 417 535 actions représentant 7 703 248 droits de vote, soit 60,40% du capital et au moins 55,61% des droits de vote de celle-ci.

Gaussin

Le groupe Gaussin, qui se présente comme " le pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent ", annonce avoir initié une procédure d'arbitrage dans l'affaire de la licence concédée en mai 2022 au canadien Charbone Hydrogen et dénoncé le 14 octobre par ce dernier. Il s'agit pour le groupe de réclamer 14,1 millions de dollars canadiens (9,74 millions d‘euros) plus intérêts et frais à cet ancien partenaire.

Neoen

Neoen a lancé la construction de son premier actif au Canada, la centrale solaire Fox Coulée, située en Alberta, dans le comté de Starland. La construction de cette centrale, détenue à 100% par le groupe français, a été confiée à Goldbeck Solar dans le cadre d'un contrat clé en main. D'une puissance de 93 MWc, la centrale sera raccordée localement au réseau de distribution de 24.5 kV d'ATCO Electric, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2035 fixé par la Province d'Alberta et le gouvernement fédéral.

PAREF

PAREF a annoncé la livraison de l'immeuble de bureaux " The Go ", situé à Levallois-Perret. L'immeuble développe plus de 6 000 mètres carrés de bureaux lumineux et offre jardin, terrasses et rooftop. Situé au cœur de Levallois-Perret, " The Go " bénéficie en outre d'une localisation stratégique et de connexions multiples aux transports en commun. Le locataire, une multinationale européenne de premier rang, qui y installe son siège social français, avait signé un bail long terme de 9 ans en mars 2022.