Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 14 janvier 2022 information fournie par AOF • 13/01/2022 à 18:21



(AOF) - Air France-KLM

Le Conseil d'Administration d'Air France-KLM a approuvé la décision du Conseil de Surveillance de KLM, selon laquelle Pieter Elbers, Directeur Général et Président du Directoire de KLM, n'effectuera pas un troisième mandat. Le transporteur aérien évoque une décision prise en " concertation étroite " avec l'intéressé, qui a passé plus de 30 ans de carrière au sein de KLM. Le groupe ajoute que le Conseil de Surveillance de KLM lancera en temps voulu le processus d'identification d'un successeur.



Esker

Esker a réalisé à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant largement le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021. Au cours du quatrième trimestre, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en données publiées et de 14% à taux de change constant.



Eurazeo

Eurazeo a annoncé l’acquisition d’une participation de 80 % dans Ikaros Solar, un fournisseur belge de solutions photovoltaïques, auprès de ses fondateurs et de Capenergie 2, un fonds géré par Omnes Capital. Cette acquisition concrétise l’ambition du Groupe d’investir dans la transition énergétique et numérique et de contribuer à une économie durable et à faibles émissions carbone. Eurazeo s’est engagé à hauteur de 45 millions d’euros.



Manutan

Manutan Le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a décidé de réduire son capital social par voie d’annulation de 750 000 actions auto-détenues (soit 1,45 % du capital). Une opération qui avait été annoncée le 9 décembre dernier dans un communiqué relatif à la fin du programme de rachat d’actions.