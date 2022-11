Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 11 novembre 2022

(AOF) - Akwel

Akwel, équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l'année 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 739,2 millions d'euros, en progression de 5,7 % par rapport à la même période en 2021. Il a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 251,1 millions d'euros, en hausse de 18,7 % en publié par rapport à l'exercice précédent, et de 22,3 % à périmètre et taux de change constants. Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive de son activité.

Believe

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), un des actionnaires de référence de Believe depuis son introduction en bourse en juin 2021, renforce sa participation au capital de la société et témoigne ainsi de sa volonté d'accompagner le développement d'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Il détient à ce jour près de 4% du capital. Le fonds est administrateur de la société et est représenté au conseil par Cécile Frot-Coutaz.

Ramsay

Ramsay a dévoilé que son chiffre d'affaires non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2022 s'est élevé à 1,02 milliards d'euros, en hausse de 9,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'Ebitda non audité sur cette période s'est élevé à 112,6 millions d'euros, en baisse de 16,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat opérationnel courant non audité à la même période s'est élevé à 13,5 millions d'euros, en baisse de 69,0 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Saint-Gobain/Icade

Saint-Gobain et Icade ont signé une lettre d'intention en vue d'un partenariat visant à développer des bâtiments (bureaux, activités, logements et établissements de santé) à faible impact environnemental sur le territoire français. Grâce aux savoir-faire combinés des deux entreprises, ce partenariat permettra d'accélérer et de massifier la construction et la rénovation bas carbone, en intégrant des innovations constructives Saint-Gobain sur les projets Icade.

Sanofi

Conformément à l'avis favorable rendu par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a approuvé le vaccin VidPrevtyn Beta pour la vaccination de rappel préventive contre la Covid-19 de l'adulte à partir de 18 ans. Élaboré pour fournir une protection étendue contre de multiples variants, ce vaccin de rappel à base de protéines est formulé avec l'antigène du variant Bêta et l'adjuvant à usage pandémique de GSK.

Teleperformance

Teleperformance a été suspendu en Bourse depuis 11h02, à la demande de la société qui, dans un communiqué vers 18 heures, a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions, à compter du vendredi 11 novembre 2022, à l'ouverture de la bourse. Son effondrement boursier trouve son origine dans une enquête ouverte par les autorités colombiennes après des révélations du Time sur le groupe français, sous-traitant du réseau social TikTok, portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaire.

A ce jour, le groupe n'a reçu aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien. Teleperformance est confiant sur les résultats d'un tel contrôle, l'équipe de direction de la filiale en Colombie ayant toujours développé la société dans le respect de la loi. Du fait de la situation créée, le groupe considère que le titre Teleperformance constitue une allocation opportune de sa trésorerie dans le cadre de la loi. En conséquence, il a été décidé d'affecter un montant initial de 150 millions d'euros à un programme de rachat d'actions du groupe dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires de Teleperformance du 14 avril 2022.