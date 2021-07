Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 7 juillet 2021

(AOF) - CASINO

Casino a conclu une opération immobilière d'environ 70 millions d'euros avec LeadCrest Capital Partners, un fonds d'investissement européen 100% dédié aux opérations de sale-leaseback et de build-to-suit. Cette opération porte sur un portefeuille de sept actifs sous différentes enseignes du groupe de distribution, dont six existants et un septième en construction, totalisant 33 500 mètres carrés. Ces actifs sont loués par le biais de baux " investisseurs " de long terme à Monoprix Exploitation et Distribution Casino France, deux filiales de Casino.

CIBOX

CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, a annoncé la mise en œuvre de l'évolution de la gouvernance révélée le 10 juin 2021. Le Conseil d'administration réuni le 29 juin 2021 a ainsi procédé à la nomination de Georges Lebre au poste de Président Directeur Général et en remplacement de Sung Ming Lun, qui continuera au quotidien à apporter son expertise industrielle à l'entreprise.

FIGEAC AERO

L'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

GECINA

Le cabinet d'avocats international Latham & Watkins a renouvelé son bail auprès de Gecina portant sur l'hôtel particulier de 6 500 mètres carrés situé 45 Rue Saint-Dominique, au cœur du Quartier Central des Affaires (QCA) et du 7ème arrondissement de Paris pour une période de 9 ans. Le cabinet est installé à cette adresse depuis fin 2012.

GROUPE GORGE

Groupe Gorgé, à travers sa filiale Prodways Group, a annoncé l'acquisition de Creabis GmbH, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques. Cette opération marque une accélération de la stratégie de développement à l'international avec le retour de la croissance externe. Cette opération, financée grâce à la trésorerie disponible de Prodways Group, fera l'objet d'un refinancement dédié par la suite.

MILIBOO

La marque digitale d'ameublement publiera ses résultats annuels.

VALNEVA

Valneva a annoncé la nomination de Vincent Dequenne comme Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm comme Vice-Président en charge des Relations Investisseurs. Vincent Dequenne, ingénieur de formation, possède une très grande connaissance de l'industrie pharmaceutique avec plus de 20 ans d'expérience en fabrication et production notamment dans des fonctions de direction chez Eli Lilly, GSK Vaccines, Pierre Fabre et plus récemment Eurogentec.