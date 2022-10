Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 5 octobre 2022

(AOF) - Bel

Bel a annoncé ce jour avoir conclu le 1er septembre 2022 le refinancement de sa convention de crédit renouvelable multidevises pour un montant de 550 millions d'euros, en introduisant à nouveau des critères à impact environnemental et social. Cette ligne est constituée par un syndicat de 11 banques ou groupes de banques, qui confirment une nouvelle fois leur confiance dans les engagements du Groupe Bel.

BOA Concept

BOA Concept a annoncé l'acquisition de 100% du capital de RobOptic, société d'engineering stéphanoise experte dans les domaines de la robotique et de la vision, auprès de ses deux fondateurs. L'acquisition est payée pour une part majoritaire en numéraire et pour une part minoritaire en actions nouvelles émises par le spécialiste de l'intralogistique

Bouygues

Bouygues détient désormais la société Equans, acteur des services multi-techniques regroupant le génie électrique, le génie climatique, le génie mécanique et la robotique, les systèmes d'information et de télécommunication, la gestion des installations (facility management), ainsi que la ville intelligente (smart city). Cette acquisition permet à Bouygues de se positionner en tant qu'un acteur mondial sur ce marché dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique.

EDF

Goldman Sachs Bank Europe SE et Société Générale, agissant pour le compte de l’Etat français, ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les titres EDF. Le prix de 12 euros par action a été confirmé. A ce jour, l’initiateur de l’offre détient 83,69% du capital et 89,13% des droits de vote de la société. L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir la totalité des 803 469 846 actions EDF existantes ou susceptibles d’être émises qu’il ne détient pas directement et indirectement.

Mauna Kea Technologies

Le fondateur et actuel Président du Conseil d’administration de Mauna Kea Technologies, Sacha Loiseau, occupera à nouveau le poste de directeur général. Il remplace Nicolas Bouvier, directeur général par intérim, tout en cumulant les fonctions de Président et de Directeur général. Cofondateur de Mauna Kea Technologies, il en a été le directeur général pendant plus de 18 ans, faisant entrer la société en bourse en juillet 2011 sur Euronext.

Mersen

Mersen, acteur mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce l'inauguration de sa nouvelle usine située à Cheonan en Corée du Sud, lors d'une cérémonie qui se tiendra le mercredi 5 octobre. Ce site va permettre à Mersen de répondre aux besoins en forte croissance du marché des semi-conducteurs. Ces nouvelles installations vont lui permettre de doubler ses capacités de production en Corée du Sud.

Quantum Genomics

L'entreprise biopharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.