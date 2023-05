Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 3 mai 2023

(AOF) - BNP Paribas

La banque dévoilera ses résultats du premier trimestre.

CGG

Le fournisseur de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières annoncera ses résultats du premier trimestre.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maisons individuelles et de la rénovation publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Imerys

Imerys, spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels, a fait part de sa publication du premier trimestre 2023, reflétant un chiffre d'affaires de 997 millions d'euros, en ligne avec l'année dernière (-0,9% à périmètre et taux de change constants) dans des conditions de marché "difficiles". Sur la période, la marge d'Ebitda courant atteint 15,1%, comparé à 14,8% au quatrième trimestre 2022 mais en légère baisse par rapport à 15,4% au premier trimestre 2022.

Jacques Godart

Jacques Bogart publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2%, à 64,8 millions d'euros contre 55,3 millions d'euros à la même période l'an dernier. Sur ce nouvel exercice 2023, le parfumeur anticipe une nouvelle progression de l'activité marques, dont le potentiel de développement reste élevé. Il précise que les nouveaux lancements de parfums et cosmétiques seront essentiellement positionnés au second semestre de cette année. Il entend retrouver sur l'exercice 2023 une meilleure efficience opérationnelle avec un fort redressement de sa rentabilité.

LDLC

LDLC lance sa campagne TV nationale 2023. L' expert de la vente de matériel informatique et high-tech va prendre la parole pour la deuxième année consécutive à travers une publicité en 3 volets, afin d' augmenter sa notoriété et de travailler la préférence de marque auprès du public. Au total, 800 spots seront diffusés jusqu'au 21 mai prochain, permettant de mettre en avant la marque LDLC et plus de 80 magasins répartis dans toute la France. Pour cette seconde campagne publicitaire, LDLC a renouvelé sa confiance à l'agence Big Success.

Sogeclair

L'entreprise d'ingénierie pour l'industrie des transports présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Stellantis

Le constructeur automobile communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

TotalEnergies

L'Agence Nationale Angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocombustibles (ANPG), TotalEnergies EP Angola et Sonangol Pesquisa e Produção S.A, ont signé un protocole d'accord en vue du futur développement des champs de Cameia et Golfinho, situés sur les Blocs 20 et 21 du bassin de la Kwanza.

Vicat

L'entreprise cimentière rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vilmorin

Le producteur français de semences divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.