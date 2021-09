Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 29 septembre 2021

(AOF) - Antin

Antin Infrastructure Partners S.A. a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation par Morgan Stanley Europe SE, agissant au nom et pour le compte des établissements garants de l'offre, en qualité d'agent stabilisateur. Cet exercice donnera lieu à l'émission de 2,19 millions d'actions nouvelles supplémentaires , au prix de l'offre, soit 24 euros par action, pour un montant d'environ 52,5 millions d'euros et à la cession de 1,25 millions d'actions existantes supplémentaires pour un montant d'environ 30 millions d'euros, par LB Capital et Mark Crosbie.

Beneteau

Le fabricant de bateaux publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Evolis

Evolis a généré un bénéfice net de 3,4 millions d'euros au premier semestre, renouant avec les profits après avoir essuyé une perte de 0,8 million, un an auparavant. Le résultat opérationnel du spécialiste des solutions de personnalisation et des systèmes d'impression sur cartes plastiques a suivi la même tendance en ressortant à 4,2 millions d'euros, soit en hausse de 4,8 millions d'euros. Le niveau des résultats est principalement lié à la progression du chiffre d’affaires, et dans une moindre mesure aux dépenses de charges externes plus faibles que sur le premier semestre 2020.

Focus Home Interactive

Focus Home Interact a nommé Laure d’Hauteville Directrice financière du groupe et membre du Comex. Elle possède une grande expérience dans l’univers de la finance. Laure d’Hauteville a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier dans le secteur des jeux vidéo, puis a passé dix ans dans un grand groupe international (Areva) dans des fonctions de contrôleur financier où elle a notamment œuvré tant au niveau local aux États-Unis qu’au niveau du groupe.

Genfit

La société biopharmaceutique publiera ses résultats semestriels.

Navya

Navya a dévoilé mardi soir des résultats dégradés au titre de son premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste des systèmes de conduite autonome a accusé une perte nette de 12,5 millions d'euros, contre une perte de 11,3 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à 11,7 millions d'euros, contre -10,8 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 4,60 millions d'euros lors du premier semestre 2021, en baisse de 2%.

Pharmagest

Pharmagest a annoncé la finalisation de l'acquisition de l'éditeur français Prokov Editions, troisième acteur du marché de l'édition de logiciels médecin en France. Prokov Editions équipe en logiciels 13.000 utilisateurs médecins libéraux généralistes et spécialistes. Il est leader de l'édition de logiciels médicaux sur Mac, mais également sur iPhone et iPad pour un travail en pleine mobilité.

Pizzorno Environnement

Pizzorno Environnement a enregistré une activité en progression de 6,5% à 100,5 millions d'euros au premier semestre 2021. L'activité Propreté est ressortie en hausse de 3,8% à 80,8 millions d'euros, portée par le démarrage des nouveaux contrats de collecte et de nettoiements remportés en début d'année. L'activité Traitement-Valorisation a affiché un chiffre d'affaires en forte croissance de 19,2% à 19,7 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'exercice, tirée par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.

Solutions 30

Le groupe spécialisé dans les solutions pour les nouvelles technologies publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.