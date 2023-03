Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 29 mars 2023

(AOF) - Claranova

La société informatique divulguera ses résultats du premier semestre.

Graines Voltz

Distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes, Graines Voltz a annoncé que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2022/2023 (octobre à décembre), s'est élevé à 12,2 millions d'euros en recul de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. Sur cette période, 52,7% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 41,7% dans les autres pays européens et 5,6% dans le reste du monde. Les semences ont représenté 47,3%, les jeunes plants 49,1% et les autres produits 3,6% du chiffre d'affaires.

HDF Energy

PT Tripatra Engineering, l'un des principaux fournisseurs indonésiens de solutions d'ingénierie dans le secteur de l'énergie et de la pétrochimie, a signé un protocole d'accord avec PT HDF Energy Indonesia, la filiale indonésienne du pionnier de centrales électriques à hydrogène HDF Energy. L'objectif de ce protocole d'accord est de coopérer au développement d'infrastructures HyPower (hydrogène-électricité), afin de contribuer à la décarbonisation de l'industrie chimique en Indonésie.

Inventiva

La société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.

Invibes Advertising

Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale ,a fait état de ses résultats de l'année 2022 faisant ressortir une perte de 7,97 millions d'euros. Son Ebitda s'établit à -4,5 millions d'euros, contre 1,4 million un an plus tôt. Après avoir enregistré un doublement de son chiffre d'affaires en 2021, Invibes Advertising a affiché une croissance globale de +20,5% en 2022, à 27,96 millions d'euros.

Lacroix

Développeur d'équipements électroniques, Lacroix a affiché pour 2022 un Ebitda courant qui s'établit à 44,3 millions d'euros contre 30,9 millions d'euros en 2021, faisant ressortir un taux de marge d'Ebitda courant quasiment stable à 6,3% (contre 6,2% un an plus tôt), en ligne avec l'objectif affiché d'une marge au moins égale à 6,2%. Cette stabilité a été obtenue grâce à l'impact relutif de l'intégration de Firstronic, à la croissance de l'activité et à une gestion rigoureuse des coûts. SON résultat opérationnel courant est en hausse de 20% à 21,7 millions d'euros.

Paragon

Le spécialiste des solutions d'identification annoncera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Trigano publie un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022/2023 en hausse de 13,2% à 827 millions d'euros. Le spécialiste des véhicules de loisirs a été porté par la hausse de l'activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants) " grâce à l'amélioration des livraisons de bases roulantes ". Les livraisons de bases roulantes de camping-cars devraient continuer à s'améliorer, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production et des ventes de Trigano au second semestre.

Virbac

Virbac annonce l'arrivée de Giovanni Abruzzini au poste de président-directeur général de Virbac Amérique du Nord à compter du 27 mars 2023. Entré chez Johnson & Johnson en 2001, il était depuis 2019 vice-président du groupe pharmaceutique chargé du marketing global. ll cherchera à gagner des parts de marché et de la visibilité sur le marché nord-américain grâce à une pénétration accrue du marché des animaux de compagnie (y compris le petfood) et de la santé des animaux d'élevage, en se concentrant en particulier sur la rentabilité du site de St. Louis (Missouri).