Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 28 septembre 2022

(AOF) - Beneteau

Le fabricant de bateaux présentera ses résultats du premier semestre.

Cogelec

Le fabricant de produits d'interphonie et de contrôle d'accès publiera ses résultats du premier semestre.

Coheris

L'éditeur de logiciels dédiés à la maîtrise et l'optimisation de la relation client dévoilera ses résultats du premier semestre.

Evolis

Le spécialiste des imprimantes de cartes plastiques présenterai ses résultats du premier semestre.

Genfit

La société de biotechnologie lèvera le voile sur ses résultats du premier semestre.

Nanobiotix

La société de biotechnologie lèvera le voile sur ses résultats du premier semestre.

Navya

Le résultat opérationnel et le résultat net de Navya ont atteint respectivement -13,7 millions d'euros et -13,2 millions d'euros au premier semestre, les deux connaissant un creusement de 2 millions d'euros et de 0,7 million d'euros par rapport au premier semestre 2021. Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome a vendu 7 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros au premier semestre 2022.

Orpea

Le spécialiste de la dépendant dévoilera ses résultats du premier semestre.

Solutions 30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies publiera ses résultats du premier semestre.

Theranexus

Au 30 juin 2022, Theranexus affiche une trésorerie de 11,6 millions d'euros. Le niveau de trésorerie a évolué en conformité avec les prévisions de la société sur les six premiers mois de l'exercice 2022. " Cette situation financière saine valide ainsi le choix de l'arrêt définitif au mois d'avril 2022 de la ligne de financement en fonds propres qui avait été mise en place avec Iris Capital en janvier de la même année ", souligne la société biopharmaceutique.

Trigano

Les ventes de Trigano au quatrième trimestre 2021/22 se sont élevées à 738,6 millions d'euros, en croissance 12% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2021/2022 a, quant à lui, enregistré une croissance de 8,3% à 3,17 milliards d'euros. A périmètre et changes constants, celui-ci s'inscrit néanmoins en recul de 0,1%. L'entreprise a dû faire face à des difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a été limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle.

Touax

Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) présentera Résultats du premier semestre.