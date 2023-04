Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 26 avril 2023

(AOF) - Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Antin Infrastructure

Le fonds d'investissement publiera ses résultats du premier trimestre.

Cogelec

Le spécialiste français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif communiquera ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Compagnie des Alpes

Compagnie des Alpes annonce pour le 1er semestre 2022/23 un chiffre d'affaires consolidé de 678,5 millions d'euros représentant une progression de 25,4% à périmètre réel et de 14,4% à périmètre comparable. Dans la continuité de la bonne performance enregistrée au 1er trimestre (+15,3% à périmètre comparable), le groupe de loisirs affirme avoir maintenu une croissance relativement similaire au 2ème trimestre (+14,0%) correspondant au cœur de l'activité à la fois pour la division Domaines skiables et activités outdoor et pour la division Distribution & Hospitality.

Dassault Systemes

Le groupe indiquera ses résultats du premier trimestre.

Eurofins Scientific

Le spécialiste des services bioanalytiques rendra compte de ses résultats du premier trimestre.

Groupe ADP

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Highco

Le spécialiste en data marketing et communication divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Implanet

Implanet annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,21 millions d'euros. Cette société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, enregistre son cinquième trimestre de croissance consécutif , en progression de 10% sur un an. Pour Ludovic Lastennet, directeur général d'Implanet, " ce premier trimestre s'inscrit dans la bonne dynamique commerciale constatée depuis le début de l'année 2022 ".

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Kering

Kering a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre, en hausse de 1% à 5,08 milliards d'euros et supérieur au consensus fixé à 5,04 milliards. Sa marque phare Gucci a moins bénéficié que ses rivaux du rebond de la consommation en Chine et a vu ses revenus décliner aux Etats-Unis. La croissance trimestrielle du groupe de luxe ressort inférieure à celle dont ont fait état LVMH (+17%) et Hermès pendant la même période.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Nexity

Le promoteur immobilier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Orange

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Korian

Korian annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1, 218 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2023, en croissance de 11,8 %. Le groupe de soutien aux personnes fragiles affirme que sa croissance publiée a été soutenue par l'acquisition de Grupo 5 mais impactée par les cessions réalisées l'année dernière, notamment en Allemagne. Korian confirme ses perspectives 2023 de croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 8 %, de stabilité de l'EBITDAR et de l'EBITDA en montant.

Safran

Le groupe industriel et technologique indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Synergie

Le groupe de services en ressources humaines rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valeo

Valeo annonce une croissance de 15 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 5,5 milliards d'euros . L'équipementier automobile confirme ses objectifs pour 2023, avec un chiffre d'affaires annuel entre 22 et 23 milliards d'euros contre 20 milliards en 2022 et un Ebitda entre 11,5% et 12,3% contre 12%. Valeo souligne que ses résultats bénéficient de l'accélération de ses activités propulsion électrique haute tension et Adas qui affichent des taux de croissance organique de respectivement, 69 % et 21 % sur la période.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Worldline

Le spécialiste des solutions de paiements indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.