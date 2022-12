Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 20 décembre 2022

(AOF) - Alstom

Alstom, entreprise mondiale de la mobilité durable et intelligente, a livré avec succès l'extension du système de transport automatisé de personnes (APM) PHX Sky Train de l'aéroport international de Phoenix Sky Harbor (en Arizona), assurant les liaisons entre l'aéroport, le système de train léger sur rail et le centre de location de voitures. Cette extension du système PHX Sky Train permet non seulement d'augmenter la capacité, mais aussi d'offrir des liaisons multimodales et faciles d'accès entre la ville de Phoenix et l'aéroport

Bouygues/Colas

Le 19 décembre 2022, la Société des Transports Abidjanais sur Rail (STAR), un groupement d'entreprises composé de Bouygues Travaux Publics (mandataire), Colas Rail, Alstom et Keolis, a signé un nouvel avenant au contrat de conception construction exploitation maintenance du Métro d'Abidjan ligne 1, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette signature marque une nouvelle étape du projet, avec la mise en vigueur du contrat et le bouclage du financement. Ce projet ambitieux de mobilité est destiné à accompagner le développement économique et démographique de la capitale ivoirienne.

HRS

HRS, concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été retenu pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène 330 kg/jour pour une agglomération française. La mise en service est prévue en 2023. HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station d'avitaillement spécifique à l'appel d'offre de l'agglomération, pour un montant total d'environ 3 millions d'euros.

Icade

A la suite de la signature le 21 octobre dernier de la promesse d'achat, Icade a finalisé le 19 décembre l'acquisition de l'immeuble Défense Parc situé à Nanterre Préfecture (92). Cet actif composé de 2 bâtiments sur près de 20 000 mètres est situé, rue des 3 Fontanots, au coeur du quartier des Terrasses de l'Arche à Nanterre Préfecture, face à la station du RER A. Il est entièrement loué à 2 locataires de premier plan, le ministère de l'Intérieur et SCC France.

La Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes (CDA), qui revendique la place de leader mondial de l'exploitation de domaines skiables et propriétaire de parcs de loisirs, annonce avoir signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme (« Term Loan »), maturité 5 ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d’euros. Ce financement sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. La CDA a annoncé le 8 décembre 200 millions d'euros d'investissements d'ici 2026 pour le remplacement de remontées mécaniques.

Pernod Ricard

Pernod Ricard France annonce une prise de participation majoritaire dans Cockorico, jeune entreprise française spécialisée dans les cocktails premium prêt-à-servir. Cockorico a été fondée en 2019, à Lyon, par 3 experts du secteur des spiritueux et de l'hospitalité en la personne de Marc Bonneton, figure emblématique de la mixologie, associé aux entrepreneurs Julien Maurel et Geoffrey Clavel. Ensemble, ils ont développé le leader français des cocktails prêt-à-servir, une catégorie en forte croissance principalement conçue pour les professionnels du bar, de l'hôtellerie et de l'événementiel.