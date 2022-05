Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 18 mai 2022

(AOF) - Alstom

Alstom, membre du consortium TMT (TLV Metropolitan Tramway Ltd.) et ses partenaires Electra Ltd. & Dan Transportation, ont décroché le contrat pour concevoir, fabriquer, maintenir et financer la ligne Verte du métro léger de Tel-Aviv auprès de la NTA (Metropolitan Mass Transit System Ltd). Ce projet est évalué à 2,6 milliards d’euros et la part d’Alstom est estimée à 858 millions d’euros. Cette commande devrait être enregistrée dans les comptes du géant français lors de son exercice 2023-2024.

Coface

Les actionnaires de Coface, réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social de la société à Bois-Colombes le 17 mai 2022, ont adopté toutes les résolutions proposées, y compris le versement d’un dividende de 1,50 euro par action au titre de l’exercice 2021. La date de détachement du dividende a été fixée au 20 mai 2022 et sa date de mise en paiement au 24 mai 2022.

Elior

Le spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.

Elis

Elis a annoncé avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 300 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 4,125%. Le carnet d'ordres s'est élevé à plus de 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 10 fois. Le produit net de cette émission sera dédié au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 450 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2023.

Euronext

Au premier trimestre, Euronext a enregistré une hausse de 45,6% de son bénéfice, part du groupe, à 143,8 millions d'euros, bénéficiant de la consolidation de Borsa Italiana. L'Ebitda ajusté a progressé de 66,8% à 252,2 millions d'euros, soit une marge de 56,3%, en augmentation de 1,6 point de base. En données comparables, la marge de la Bourse paneuropéenne a augmenté de 3,1 points à 63,7%.

Société Générale

A l’occasion de l’Assemblée générale du 17 mai 2022, Frédéric Oudéa, Directeur général depuis 2008, a annoncé qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d’Administrateur et de Directeur général en mai 2023. Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration, a indiqué qu’un processus de sélection du Directeur général a été décidé par le Conseil d’administration sur proposition du Comité des nominations et de gouvernement d’entreprise à l’horizon 2023.

Vallourec

Le fabricant de tubes en acier sans soudure publiera ses résultats du premier trimestre.