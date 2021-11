Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 17 novembre 2021

(AOF) - Archos

Archos a annoncé un partenariat avec Ossia Inc, une société qui a mis au point une technologie brevetée qui délivre de l'énergie par voie hertzienne, à distance, et sans avoir besoin de visibilité directe, pour proposer aux consommateurs des produits alimentés sans fil d'ici 2022. Le système d'alimentation sans fil d'Ossia offre ainsi une réduction de l'empreinte carbone en supprimant les câbles et les batteries. Les premières solutions pour le déploiement de l'alimentation sans fil seront les caméra sans fil d'intérieur, ou encore les Stations pour mesurer la qualité de l'air et température.

Ekinops

Ekinops a annoncé avoir été choisi par Ikoula, un spécialiste de l'IaaS (infrastructure en tant que service), des serveurs dédiés, de l'infogérance et du Cloud Computing depuis 1998, pour moderniser son cœur de réseau entre ses Datacenters afin de faire face à l'énorme croissance du trafic client. Ekinops déploie la solution de transport optique Flexrate PM_200FRS02-SF pour mettre à niveau ses châssis Ekinops existants transportant déjà du trafic sur plusieurs cartes 10G.

Jacquet Metals

Le distributeur d'aciers spéciaux publiera ses résultats du troisième trimestre.

Vallourec

Le fabricant de tubes en acier sans soudure publiera ses résultats du troisième trimestre.

Ober

Ober a publié un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 millions d’euros lors du troisième trimestre 2021, soit une baisse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2020. Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur explique que cela est la conséquence du ralentissement conjoncturel de plusieurs marchés en France et à l’export ainsi que de "l’impact d’éléments exogènes hors de contrôle de la société". Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé maintient une croissance de 13,3 % pour s’élever à 23,7 millions d’euros.

Vinci

Le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes a progressé de 13,2% en octobre 2021, par rapport au même mois de 2020, dont +15,5% pour les véhicules légers et +0,9% pour les poids lourds. Sur deux ans, le trafic est en hausse de 4,6%, dont +5,7% sur les véhicules légers et -2% sur les poids lourds. Vinci Airports a vu son trafic progresser de 116% sur un an, mais reste en retrait de 48,3% par rapport à octobre 2019.