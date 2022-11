Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 16 novembre 2022

(AOF) - Alstom

Le constructeur ferroviaire publiera ses résultats du premier semestre.

Bastide

Le spécialiste du matériel médical destiné aux soins à domicile annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. pour la conception des cuves de huit nouveaux méthaniers, pour le compte de plusieurs armateurs asiatiques. GTT réalisera le design des cuves de ces huit méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes NO96 développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le troisième trimestre 2025 et le quatrième trimestre 2027.

L'Oréal

L'Oréal annonce un nouveau partenariat beauté multimarque avec Ready Player Me, première plateforme d'avatars interopérables pour le métavers. Maybelline New York et L'Oréal Professionnel, deux marques phares du Groupe, présentent sur Ready Player Me des looks maquillages et coiffures exclusifs pour la création d'avatars et à utiliser sur plus de 4 000 plateformes et applications dans le monde. Collaborant avec des maquilleurs, des coiffeurs et des artistes 3D de renom, les deux marques proposent une sélection de looks conçus avec l'artiste Evan Rochette, expert en design et développement 3D.

Ober

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Ober s'élève à 9,1 millions d'euros, en progression de 24,9% par rapport à " une base de comparaison favorable en 2021 ". Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur a atteint 29,1 millions d'euros, affichant une croissance de 22,5%.

Parot

Le groupe Parot, spécialiste de la distribution automobile, a publié un chiffre d'affaires en baisse de 3,6 % à 82,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022. Côté perspectives, le spécialiste de la distribution automobile considère que "les volumes et les délais devraient s'améliorer dans les mois à venir, même si à ce jour la visibilité reste imparfaite sur les livraisons de véhicules neufs des prochains mois." L'entreprise reste confiante sur son niveau d’activité et l’atteinte de ses objectifs de rentabilité pour l’exercice 2022.

Technicolor Creative Studios

Technicolor Creative Studios a lancé un avertissement sur ses résultats 2022 en raison d'un niveau d'attrition sans précédent en matière d'employés. Technicolor Creative Studios a révisé ses attentes en matière d'Ebitda ajusté après loyers. Pour 2022, les estimations sont revues à la baisse de 120-130 millions d'euros précédemment à 45-65 millions d'euros aux taux budget ou 50-70 millions d'euros aux taux réel.