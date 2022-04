Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 13 avril 2022

(AOF) -

Air Liquide

Air Liquide annonce la vente au groupe Air Products de ses activités Industriel Marchand situées aux Emirats arabes unis et au Bahreïn. Cette transaction comprend la cession d’ALEMIR (Air Liquide Emirates for Industrial Gases LLC) et les parts d’Air Liquide dans MECD (Middle East Carbon Dioxide W.L.L.). Cette cession est non significative sur l’ensemble du périmètre du spécialiste des gaz industriels dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde.

Bilendi

En 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Bilendi s'établit à 44,1 millions d'euros, en hausse de 29,3% (+21,3% en organique et à taux de change constant), intégrant 2,3 millions de contribution de Respondi, intégrée globalement depuis le 1er décembre 2021. L'international (77% du CA) a été au cœur de cette performance avec un chiffre d'affaires de 33,9 millions d'euros (+30,5%, dont +22,2% en organique et à taux de change constant). En France (23% du CA), la dynamique a également été très favorable avec une activité de 10,2 millions, en progression de 25,6%.

Ekinops

Au premier trimestre de son exercice 2022, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 millions d'euros, en croissance de 20%. Elle a atteint 19% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises est ressortie en croissance organique de 16%, en phase avec l'objectif annuel d'une croissance organique 2022 au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%).

LVMH

LVMH a réalisé au premier trimestre 2022 des ventes de 18 milliards d’euros, en hausse de 29 % par rapport à la même période de 2021. La croissance organique des ventes est de 23 %. Pour LVMH, il s’agit d’« un bon début d’année dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par les événements dramatiques en Ukraine ». A l’exception des Vins et Spiritueux, toujours face à des contraintes d’approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies annonce la première autorisation 510(k) de la FDA pour l'utilisation du Cellvizio dans une nouvelle catégorie de procédures endoscopiques, laparoscopiques et par aiguille guidées par l'imagerie moléculaire. Cette autorisation concerne l'utilisation de Cellvizio dans l'imagerie de fluorescence des tissus ciblés par un marqueur moléculaire, la Pafolacianine, commercialisé sous le nom de Cytalux et fabriqué par On Target Laboratories, conformément à son utilisation et à sa méthode d'administration approuvées.

Showroomprivé

Showroomprivé a annoncé l'acquisition de The Bradery, acteur en très forte croissance de la vente événementielle premium principalement à destination des millennials. Le site de vente en ligne a acquis une participation majoritaire de 51% avec la possibilité d'acquérir d'ici à 2026 les 49% restants à un prix déterminé en fonction des performances futures de la société. Cette acquisition sera financée entièrement par la trésorerie libre de la société.