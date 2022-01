Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 12 janvier 2022 information fournie par AOF • 11/01/2022 à 18:27



(AOF) - Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.



Eurobio

Eurobio Scientific a annoncé la signature d'un contrat de distribution exclusive de l'autotest salivaire OraQuick avec la firme américaine Orasure. Ce contrat exclusif concerne le marché français y compris ses territoires ultra-marins. Ce test permet en 20 minutes de détecter la présence d'anticorps caractéristiques des infections par VIH à partir d'un échantillon de salive. Comme les tests sérologiques COVID, il se présente sous forme d'une petite plaque avec fenêtre pour visualiser le résultat. ll ne nécessite pas d'échantillon sanguin mais un simple prélèvement de salive.



Miliboo

Au premier semestre 2021-2022, Miliboo a affiché un résultat net positif et stable par rapport au 1er semestre 2020-21, de 0,3 million d'euros. L'Ebitda retraité de la marque digitale d'ameublement est passé en un an de 1 à 1,1 million d'euros. Le taux de marge brute sur chiffre d'affaires a reculé de plus de 3 points à 59,2%. " Cette évolution est directement liée à la hausse des coûts d'achat et d'import, compensée toutefois pour une partie par la hausse du panier moyen ", a précisé le groupe.



OVHcloud

Le spécialiste européen du cloud publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Le groupe Parot a confirmé avoir cédé ses concessions Parot Automotive en Ile de France. Le groupe a en effet cédé, le 7 janvier dernier,100% des titres de sa filiale Parot Automotive Ile-de-France, exploitant la marque Ford sur 5 sites à Morangis, Brétigny-sur-Orge, Les Ulis, Paray-Vieille-Poste et Etampes, au Groupe Jallu-Berthier. La transaction, d'un montant de 8 millions d'euros, s'accompagne de la cession des actifs immobiliers des concessions de Brétigny-sur-Orge, Les Ulis et Etampes.

Le Tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme de référé d'heure à heure, a rejeté la requête en tierce opposition d'European TopSoho S.à r.l. formée à l'encontre de SMCP et de GLAS aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris. L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SMCP se tiendra donc vendredi 14 janvier à 14 heures au 2 rue de Marengo, 75001 Paris, comme initialement convoquée.



La Société de la Tour Eiffel a annoncé la cession du centre commercial les 7 Collines, situé à Nîmes, à un investisseur privé. Cette cession concerne un ensemble immobilier réparti en quatre bâtiments, totalisant une surface de plus de 18 000 m², dont 14 000 m² de commerces et de 4 000 m² environ de bureaux, ainsi que plus de 500 places de stationnement en extérieur. Acquis en 2009, le centre commercial a été récemment réhabilité.



Vente-Unique.com

Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier publiera ses résultats annuels.