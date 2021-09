Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 7 septembre 2021

(AOF) - Delta Plus

Delta Plus a publié un bénéfice de 14,7 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, en hausse de 10,2% sur un an. Le résultat opérationnel courant s'élève quant à lui à 22,9 millions d'euros, soit une hausse de 14,2%, et permet au spécialiste des équipements de protection individuelle de réaliser une marge de 13,8% (contre 14,7% il y a un an, et 13% au premier semestre 2019). Le chiffre d'affaires de 166,8 millions d'euros, est en croissance de 21,8%.

Devoteam

Le groupe de conseil en technologies et management publiera ses résultats semestriels.

ESI Group

Le groupe d'ingénierie virtuelle de produit publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Herige

L'entreprise de négoce de matériaux de construction publiera ses résultats semestriels.

Hybrigenics-Bone Therapeutics

Hybrigenics, qui constitue avec ses filiales le pôle DMS Biotech de DMS Group, a annoncé avoir initié des échanges avec la société Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, en vue d'un rapprochement de certaines activités.

Median Technologies

Median Technologies a annoncé des performances exceptionnelles concernant la caractérisation malin-bénin de nodules pulmonaires dans des scanners faible dose (Low Dose CT scan - LDCT) grâce à un algorithme d'apprentissage profond. Ces résultats ont été obtenus sur une grande cohorte de patients faisant l'objet d'un dépistage du cancer pulmonaire.

Poxel

Poxel a annoncé sa participation à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques en septembre 2021. Ddu 13 au 15 septembre, Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, présentera la société et des membres de l'équipe de direction seront disponibles pour des réunions virtuelles individuelles lors de la 2 3è conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment.

SergeFerrari

SergeFerrari a annoncé un résultat net part du groupe de 8,7 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2021 (clos le 1er septembre). Il a ainsi été multiplié par 3,5 sur un an. Le résultat opérationnel a quant à lui été multiplié par 3,3, pour atteindre les 14 millions d'euros. Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, le spécialiste des matériaux composites a affiché une rentabilité semestrielle en forte progression: l'EBITDA ajusté hors IFRS 16 s'élève ainsi à 21,6 millions d'euros, en croissance de 137%.

SES Imagotag

SES Imagotag a enregistré au premier semestre un résultat net de 1 million d'euros contre une perte de 9,8 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda s'est élevé à 15 millions d'euros contre une perte de 0,2 million d'euros au premier semestre 2020, soit un niveau proche du montant généré sur l'ensemble de l'exercice 2020. La marge d'Ebitda s'établit à 7,4% du chiffre d'affaires, contre 0% au premier semestre 2020 et 5,5% en moyenne sur l'année 2020.

Valbiotis

Valbiotis a achevé le recrutement des 120 volontaires de l'étude clinique de Phase II HEART au début de ce mois, conformément au calendrier annoncé précédemment. En ligne avec son plan de développement, Valbiotis confirme que les résultats de cette étude seront disponibles au deuxième trimestre 2022. L'étude clinique HEART, multicentrique, internationale, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle, inclut 120 personnes présentant une hypercholestérolémie modérée non traitée, comprise entre 130 et 190 mg/dL.

Wendel

La société d'investissements publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.